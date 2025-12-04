< sekcia Zahraničie
Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
„Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu.
„Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident.
Witkoff a Kushner v utorok rokovali s Putinom v Moskve o ukončení vojny na Ukrajine približne päť hodín. Do Ruska so sebou priniesli aj aktualizovanú verziu amerického mierového plánu, ktorý počíta napríklad s postúpením častí východukrajinského regiónu Donbas Rusku alebo súhlas s nevstúpením Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).
Kremeľ v stredu vyhlásil, že Putin niektoré návrhy Spojených štátov prijal a je pripravený pokračovať v hľadaní kompromisu. „Včera sa po prvýkrát uskutočnila priama výmena názorov. Niektoré veci boli prijaté, niektoré boli označené za neprijateľné. Toto je bežný pracovný proces hľadania kompromisu,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v nadväznosti na stretnutie Witkoffa a Kushnera s Putinom ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta v Spojených štátoch. Podľa diplomatických zdrojov agentúr AFP, AP i Reuters sa ukrajinskí vyjednávači stretnú s americkými vyslancami vo štvrtok na Floride.
Trumpova administratíva zahájila novú protiimigračnú operáciu v New Orleans
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v stredu zahájilo novú protiimigračnú operáciu v meste New Orleans v štáte Louisiana. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Začiatok operácie oznámila na sociálnej sieti X ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová. Agenti Imigračného a colného úradu (ICE) podľa nej „odstránia to najhoršie z najhoršieho z New Orleans v Louisiane po tom, čo tamojší politici ignorovali zásady právneho štátu“.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že operácia bude zameraná na páchateľov trestných činov prepustených z väzby vďaka pravidlám mesta, ktoré obmedzujú spoluprácu s federálnymi imigračnými orgánmi.
Tricia McLaughlinová z rezortu vnútornej bezpečnosti uviedla, že operácia je cielená na „nelegálnych kriminálnych cudzincov hľadaných za vlámania sa do domov, ozbrojené lúpeže, krádeže áut a znásilnenia“.
Administratíva republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch podobné operácie spustila vo viacerých prevažne demokratických mestách vrátane Los Angeles, Chicaga alebo Washingtonu. Republikánsky guvernér Louisiany Jeff Landry opakovane protiimigračné kroky Trumpovej administratívy podporil.
„Čoskoro pôjdeme do New Orleans. Guvernér mi zavolal. Chcel by, aby sme tam išli. Požiadal o pomoc v New Orleans a my tam pôjdeme o pár týždňov,“ uviedol Trump v utorok. Podľa amerického prezidenta je nasadenie federálnych jednotiek v týchto mestách potrebné na boj proti kriminalite.
Budúca demokratická primátorka New Orleans Helena Morenová v stredu vyjadrila z operácie obavy. „Chceme, aby z našich ulíc zmizli tí najnásilnejší zločinci? Rozhodne. Áno. Nemyslím si, že by proti tomu niekto namietal. Ale to, čo vidíme po celej krajine a v iných mestách, je to, že pohraničná stráž sa zrejme zameriava na ľudí s hnedou pleťou a potenciálne porušuje dokonca aj niektoré z ich práv na riadny proces,“ uviedla.
