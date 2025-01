Trump rozhodol o zaradení húsíov na zoznam teroristických organizácií

Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal výkonné nariadenie, ktorým opätovne zaradil proiránske militantné hnutie húsíov v Jemene na zoznam "zahraničných teroristických organizácií". Odôvodnil to ich útokmi na americké obchodné lode. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Húsíovia desiatkykrát strieľali na vojnové lode amerického námorníctva, podnikli množstvo útokov na civilnú infraštruktúru v partnerských krajinách a viac ako stokrát zaútočili na obchodné plavidlá prechádzajúce cez (prieliv) Báb al-Mandab," uviedol Trumpov komunikačný tím.



Zaradenie húsíov na zoznam teroristických organizácií bude znamená tvrdé sankcie voči nim. Rovnaký krok inicioval na sklonku Trumpovho prvého mandátu aj vtedajší minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Jeho nástupca Antony Blinken však proces zrušil so zámerom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do Jemenu.



Počas mandátu prezidenta Joea Bidena húsíovia začali útočiť na obchodné lode pri jemenskom pobreží na kľúčovej svetovej obchodnej trase. Zameriavajú sa najmä na lode spojené s Izraelom, USA alebo Britániou v rámci podpory militantnej skupine Hamas vo vojne proti Izraelu v Pásme Gazy.



Občianska vojna v Jemene zúri od roku 2014. Húsíovia ovládajú väčšinu západného jemenského pobrežia a severozápadné oblasti krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Medzinárodne uznaná vláda sídli v prístavnom meste Aden na južnom pobreží.