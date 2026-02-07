< sekcia Zahraničie
Trump: Rozhovory s Iránom boli veľmi dobré, pokračujú na budúci týždeň
Šéf Bieleho domu zdôraznil postoj USA, že Irán nemôže vlastniť jadrové zbrane
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 7. februára (TASR) — Za „veľmi dobré“ označil v piatok americký prezident Donald Trump nepriame rozhovory predstaviteľov USA a Iránu, ktoré sa uskutočnili v ten istý deň v Ománe. Novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride tiež povedal, že ďalšie kolo rozhovorov sa uskutoční začiatkom budúceho týždňa, informovala agentúra AFP.
„Mali sme tiež veľmi dobré diskusie o Iráne. Zdá sa, že Irán má veľký záujem o uzavretie dohody," uviedol Trump. „Znovu sa stretneme začiatkom budúceho týždňa,“ dodal.
Šéf Bieleho domu zdôraznil postoj USA, že Irán nemôže vlastniť jadrové zbrane. Po tom, čo v posledných dňoch stupňoval hrozby voči Teheránu, tentoraz pôsobil zmierlivo a povedal, že na rokovanie o dohode je „veľa času“.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil atmosféru počas rokovaní v ománskom hlavnom meste Maskat za „veľmi pozitívnu“. Rozhovory sa podľa neho sústredili výlučne na jadrový program Iránu. USA predtým naliehali, aby ich bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom a Strednom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Obe delegácie nerokovali priamo, ale prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov.
Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Zo záberov zverejnených ománskou tlačovou agentúrou ONA vyplýva, že na rokovaniach bol prítomný aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).
Krátko po skončení rokovaní USA oznámili nové sankcie, ktoré sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi. Nie je však jasné, či tento krok súvisel s rokovaniami v Ománe.
„Mali sme tiež veľmi dobré diskusie o Iráne. Zdá sa, že Irán má veľký záujem o uzavretie dohody," uviedol Trump. „Znovu sa stretneme začiatkom budúceho týždňa,“ dodal.
Šéf Bieleho domu zdôraznil postoj USA, že Irán nemôže vlastniť jadrové zbrane. Po tom, čo v posledných dňoch stupňoval hrozby voči Teheránu, tentoraz pôsobil zmierlivo a povedal, že na rokovanie o dohode je „veľa času“.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil atmosféru počas rokovaní v ománskom hlavnom meste Maskat za „veľmi pozitívnu“. Rozhovory sa podľa neho sústredili výlučne na jadrový program Iránu. USA predtým naliehali, aby ich bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom a Strednom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Obe delegácie nerokovali priamo, ale prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov.
Spojené štáty na rozhovoroch zastupovali osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Zo záberov zverejnených ománskou tlačovou agentúrou ONA vyplýva, že na rokovaniach bol prítomný aj admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM).
Krátko po skončení rokovaní USA oznámili nové sankcie, ktoré sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi. Nie je však jasné, či tento krok súvisel s rokovaniami v Ománe.