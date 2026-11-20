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Trump: Rozhovory s Putinom o Ukrajine boli dobré, chce ukončiť vojnu
Putin na bilaterálnej schôdzke „jasne vyjadril svoje želanie, aby sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou skončila diplomatickými prostriedkami“, povedal šéf Bieleho domu novinárom.
Autor TASR
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Washington 20. novembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom viedol na stretnutí v Číne veľmi dobré rozhovory o Ukrajine. Putin podľa neho vyjadril želanie ukončiť vojnu diplomatickou cestou, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a AP.
„Rozhovory prebiehajú veľmi dobre. Myslím si, že je naozaj veľká šanca, že sa nám to podarí,“ uviedol Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome po návrate z cesty do Ázie. V Číne sa stretol s Putinom aj čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Putin na bilaterálnej schôdzke „jasne vyjadril svoje želanie, aby sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou skončila diplomatickými prostriedkami“, povedal šéf Bieleho domu novinárom. Obhajoval tiež, že nazval Putina priateľom. Doplnil, že sa „nemôže vyjadriť“ k tomu, či je ruský líder priateľom USA.
Trump vyhlásil, že jeho štvrtkové stretnutie s čínskym a ruským prezidentom charakterizovala „skvelá energia“ a so Si Ťin-pchingom a Putinom má „fantastický vzťah“, ktorý Spojeným štátom zaisťuje bezpečnosť. Témou ich summitu bolo podľa neho aj obmedzenie šírenia jadrových zbraní.
„Hovorili sme o potrebe spolupracovať na zastavení šírenia jadrových zbraní po celej našej planéte. A predovšetkým sme sa podrobne rozprávali o tom, ako zaistiť, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň. Sú šialení. Nedovolíme, aby mali jadrovú zbraň,“ povedal Trump. Teherán sa podľa neho chce dohodnúť na ukončení vojny, „no nechce uzavrieť dohodu, ktorá bude prijateľná pre mňa“.
Trump okrem toho uviedol, že si nie je istý, či nukleárne zbrane bude možné vôbec niekedy odstrániť. „Ak niekto príde a navrhne, znížme ich počet na polovicu. Je ťažké povedať áno, najmä keď ste lídrom... Je veľmi, veľmi ťažké povedať, zbavme sa našich jadrových zbraní,“ priblížil.
„Rozhovory prebiehajú veľmi dobre. Myslím si, že je naozaj veľká šanca, že sa nám to podarí,“ uviedol Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome po návrate z cesty do Ázie. V Číne sa stretol s Putinom aj čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Putin na bilaterálnej schôdzke „jasne vyjadril svoje želanie, aby sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou skončila diplomatickými prostriedkami“, povedal šéf Bieleho domu novinárom. Obhajoval tiež, že nazval Putina priateľom. Doplnil, že sa „nemôže vyjadriť“ k tomu, či je ruský líder priateľom USA.
Trump vyhlásil, že jeho štvrtkové stretnutie s čínskym a ruským prezidentom charakterizovala „skvelá energia“ a so Si Ťin-pchingom a Putinom má „fantastický vzťah“, ktorý Spojeným štátom zaisťuje bezpečnosť. Témou ich summitu bolo podľa neho aj obmedzenie šírenia jadrových zbraní.
„Hovorili sme o potrebe spolupracovať na zastavení šírenia jadrových zbraní po celej našej planéte. A predovšetkým sme sa podrobne rozprávali o tom, ako zaistiť, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň. Sú šialení. Nedovolíme, aby mali jadrovú zbraň,“ povedal Trump. Teherán sa podľa neho chce dohodnúť na ukončení vojny, „no nechce uzavrieť dohodu, ktorá bude prijateľná pre mňa“.
Trump okrem toho uviedol, že si nie je istý, či nukleárne zbrane bude možné vôbec niekedy odstrániť. „Ak niekto príde a navrhne, znížme ich počet na polovicu. Je ťažké povedať áno, najmä keď ste lídrom... Je veľmi, veľmi ťažké povedať, zbavme sa našich jadrových zbraní,“ priblížil.