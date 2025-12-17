Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump rozšíril zákaz vstupu do USA na ďalších sedem krajín

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trumpovo rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako pri útoku podozrivého útočníka z Islamského štátu (IS) v sýrskom meste Palmýra zahynuli dvaja americkí vojaci a civilista - tlmočník.

Washington 17. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok rozšíril zákaz vstupu do USA na príslušníkov ďalších siedmich krajín vrátane Sýrie, ako aj na držiteľov pasov Palestínskej samosprávy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

V sobotnom príspevku na svojej platforme Truth Social Trump prisľúbil „veľmi vážne odvetné opatrenia

Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že americký prezident podpísal vyhlásenie, ktorým „rozširuje a sprísňuje obmedzenia vstupu pre štátnych príslušníkov krajín s preukázateľnými, pretrvávajúcimi a závažnými nedostatkami v oblasti kontroly, preverovania a zdieľania informácií, s cieľom chrániť národ pred ohrozením národnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti“.

Ďalšie krajiny, na ktoré sa novozavedený úplný zákaz cestovania vzťahuje, sú niektoré z najchudobnejších afrických krajín – Burkina Faso, Mali, Niger a Južný Sudán. Opatrenie sa ďalej týka aj Laosu a Sierra Leone, ktoré doteraz podliehali iba čiastočným obmedzeniam.

Rozšírený zákaz by mal podľa Bieleho domu vstúpiť do platnosti 1. januára.
