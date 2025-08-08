< sekcia Zahraničie
Trump ruší pomoc pre nízkopríjmové subjekty pri platbách za energie
Grantový program Solar For All, ktorý disponoval sumou sedem miliárd dolárov, bol zriadený na základe zákona o znižovaní inflácie z roku 2022.
Autor TASR
Washington 8. augusta (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok rozhodla o zrušení programu, ktorý mal do nízkopríjmových a znevýhodnených komunít v Spojených štátoch dodávať elektrinu zo solárnych panelov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Grantový program Solar For All, ktorý disponoval sumou sedem miliárd dolárov, bol zriadený na základe zákona o znižovaní inflácie z roku 2022. Cieľom tejto iniciatívy bolo pomôcť viac ako 900.000 domácnostiam znížiť svoje účty za elektrinu o stovky dolárov ročne. V štátoch vedených demokratmi aj republikánmi už bolo vybraných 60 príjemcov tejto pomoci: štátnych agentúr i neziskových organizácií.
Vo videu zverejnenom na sieti X administrátor Agentúry na ochranu životného prostredia Lee Zeldin uviedol, že v júli prijatý "veľký krásny zákon“ zrušil financovanie Fondu na zníženie emisií skleníkových plynov, v rámci ktorého program Solar For All fungoval.
Podporovateľov ochrany životného prostredia rozhodnutie Trumpovej administratívy nahnevalo.
„Prezident Trump sľúbil znížiť účty za energie na polovicu, ale jeho administratíva sa namiesto toho opäť usiluje zdvihnúť ceny chladenia či svietenia v domácnostiach,“ povedal Adam Kent z Rady pre ochranu prírodných zdrojov.
Progresívny senátor Bernie Sanders obvinil Trumpa z ochrany záujmov producentov fosílnych palív.
„Donald Trump chce tento program nelegálne zrušiť, aby ochránil obscénne zisky svojich priateľov v ropnom a plynárenskom priemysle,“ uviedol Sanders vo vyhlásení a sľúbil, že bude „bojovať za zachovanie tohto nesmierne dôležitého programu“.
AFP pripomenula, že Trumpova administratíva od svojho nástupu do úradu v januári tohto roku podnikla už viaceré kroky, ktoré oslabujú environmentálnu politiku a spomaľujú prechod na čisté zdroje energie.
V spolupráci s Kongresom tak zrušila daňové úľavy na veternú a solárnu energiu, čím sťažila financovanie nových obnoviteľných projektov. Zároveň sprísnila obmedzenia na zazmluvňovanie týchto projektov s účasťou federálnej vlády a zrušila viaceré oblasti pri pobreží, ktoré boli vyhradené pre veternú energiu na mori.
Okrem toho administratíva navrhla ukončenie viacerých regulačných opatrení týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, ktoré sa vzťahujú na elektrárne a motorové vozidlá. V praxi by to znamenalo uvoľnenie limitov na znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie emisií, ktoré prispievajú k zmene klímy.
Vláda tiež zverejnila správu, z ktorej vyplýva, že zmena klímy by mohla mať aj pozitívne účinky – čo je v rozpore so širokým vedeckým konsenzom, ktorý poukazuje na vážne globálne riziká spojené s otepľovaním planéty.
