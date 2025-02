Trump: Rusi v rokovaniach o ukončení vojny držia v rukách tromfy

Washington 20. februára (TASR) – Rusi v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine "držia v rukách karty", vyhlásil v noci na štvrtok americký prezident Donald Trump. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Myslím, že Rusi chcú ukončiť vojnu… No myslím si, že tak trochu držia v rukách tromfy, pretože obsadili veľa územia, takže majú tromfy," uviedol americký prezident.



Trump obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z podrývania demokracie a rozpútania vojny, ktorá sa pred takmer tromi rokmi začala vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu, píše AFP.



"Nevolený diktátor Zelenskyj by sa mal radšej poponáhľať, inak mu nezostane žiadna krajina," uviedol Trump prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social.



Ukrajinský prezident podľa AFP Trumpove výroky odmietol vyhlásením, že Trump podľahol ruským dezinformáciám.



Spolu so Zelenským ich odmietli aj ďalší európski a americkí politici. Nemecký kancelár Olaf Scholz považuje Trumpov výrok za nesprávny a nebezpečný. Podporu ukrajinskému prezidentovi vyjadril aj bývalý Trumpov viceprezident Mike Pence.



Kremeľ Trumpove výroky naopak privítal.



Zelenskyj bol za ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019 na päťročné volebné obdobie, ktoré vypršalo v roku 2024. Voľby však neumožňuje ukrajinská ústava, ktorá ich zakazuje v prípade, že sa krajina nachádza vo vojnovom stave, pripomína AFP.