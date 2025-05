Trump: Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o ukončení vojny

Washington 19. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump po viac ako dvojhodinovom pondelkovom telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom oznámil, že Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o prímerí a o ukončení vojny. Konverzáciu s Putinom označil na sociálnej sieti Truth Social za veľmi dobrú, informuje TASR.



„Práve som ukončil dvojhodinový rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Myslím, že prebehol veľmi dobre. Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o prímerí a, čo je dôležitejšie, o ukončení vojny,“ napísal americký prezident.



Trump o výsledkoch rozhovoru hneď po telefonáte informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, nemeckého kancelára Friedricha Merza a fínskeho prezidenta Alexandra Stubba. „Vatikán zastúpený pápežom uviedol, že by mal veľký záujem o usporiadanie rokovaní. Nech sa proces začne!“ vyhlásil Trump.



Moskva tiež chce podľa Trumpa so Spojenými štátmi po skončení konfliktu vo veľkom obchodovať. „Rusko má obrovskú príležitosť vytvoriť veľké množstvo pracovných miest a bohatstva. Jeho potenciál je neobmedzený. Podobne aj Ukrajina môže v procese obnovy svojej krajiny ťažiť z obchodu,“ zdôraznil.



Putin predtým rozhovor označil za úprimný, informatívny a užitočný. Rusko je podľa jeho slov pripravené spolupracovať s Ukrajinou na memorande o budúcej mierovej zmluve, ktoré by tiež mohlo zahŕňať otázky budúceho prímeria a zásady urovnania konfliktu.