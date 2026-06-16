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Trump: Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou, prišlo o veľa ľudí
Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Évian 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na summite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým sa plánuje rozprávať aj neskôr počas dňa. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, denníka The Guardian a stanice BBC.
„Pozrite, Rusko by malo uzavrieť dohodu. Rusko prišlo o obrovské množstvo ľudí, a rovnako tak aj Ukrajina. Minulý mesiac prišli spolu o 35.000 vojakov... To, čo sa tam deje, je šialené,“ vyhlásil Trump vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains.
Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje „veľká nevraživosť“.
Trump sa tiež vyjadril k situácii s Iránom, s ktorým USA dosiahli memorandum o porozumení zameranom na ukončenie vojny na Blízkom východe. Odmietol tvrdenia, že Spojené štáty investujú v islamskej republike. „Nemáme žiadnu povinnosť investovať peniaze v Iráne,“ vyhlásil. Reagoval tak na správy o tom, že USA sú pripravené umožniť založenie investičného fondu pre Irán výmenou za súhlas Teheránu s konečnou dohodou.
Hlavným cieľom tejto dohody je podľa neho to, že Irán nezíska jadrovú zbraň. Tvrdí, že dohoda, ktorú označil za férovú a dobrú, prechádza do druhej fázy, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.
V prípade Libanonu Trump povedal, že Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh „príliš dlho a veľa ľudí je zabíjaných“. Na otázku či je frustrovaný z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, odpovedal, že majú dobrý vzťah, no líder židovského štátu musí podľa neho „konať zodpovednejšie“ voči Libanonu. „Bez USA by neexistoval žiadny Izrael... lebo žiadny iný prezident by nebol ochotný urobiť to, čo ja,“ konštatoval.
Podľa svojich slov navrhol Izraelu, že dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara by sa mal vysporiadať s Hizballáhom, keďže izraelská operácia v Libanone spôsobuje veľké straty na životoch.
Prezident USA tvrdí, že Šara robí „skvelú prácu“ a ak Izrael „nedokáže urobiť tú svoju (proti Hizballáhu) bez toho, aby zabil všetkých ostatných,“ tak ju urobí Sýria.
„Nie som spokojný s tým, ako Izrael postupoval voči Libanonu a Hizballáhu. Mali by byť schopní zvládnuť túto úlohu rýchlejšie,“ konštatoval Trump.
„Pozrite, Rusko by malo uzavrieť dohodu. Rusko prišlo o obrovské množstvo ľudí, a rovnako tak aj Ukrajina. Minulý mesiac prišli spolu o 35.000 vojakov... To, čo sa tam deje, je šialené,“ vyhlásil Trump vo francúzskom kúpeľnom meste Évians-les-Bains.
Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje „veľká nevraživosť“.
Trump sa tiež vyjadril k situácii s Iránom, s ktorým USA dosiahli memorandum o porozumení zameranom na ukončenie vojny na Blízkom východe. Odmietol tvrdenia, že Spojené štáty investujú v islamskej republike. „Nemáme žiadnu povinnosť investovať peniaze v Iráne,“ vyhlásil. Reagoval tak na správy o tom, že USA sú pripravené umožniť založenie investičného fondu pre Irán výmenou za súhlas Teheránu s konečnou dohodou.
Hlavným cieľom tejto dohody je podľa neho to, že Irán nezíska jadrovú zbraň. Tvrdí, že dohoda, ktorú označil za férovú a dobrú, prechádza do druhej fázy, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.
V prípade Libanonu Trump povedal, že Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh „príliš dlho a veľa ľudí je zabíjaných“. Na otázku či je frustrovaný z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, odpovedal, že majú dobrý vzťah, no líder židovského štátu musí podľa neho „konať zodpovednejšie“ voči Libanonu. „Bez USA by neexistoval žiadny Izrael... lebo žiadny iný prezident by nebol ochotný urobiť to, čo ja,“ konštatoval.
Podľa svojich slov navrhol Izraelu, že dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara by sa mal vysporiadať s Hizballáhom, keďže izraelská operácia v Libanone spôsobuje veľké straty na životoch.
Prezident USA tvrdí, že Šara robí „skvelú prácu“ a ak Izrael „nedokáže urobiť tú svoju (proti Hizballáhu) bez toho, aby zabil všetkých ostatných,“ tak ju urobí Sýria.
„Nie som spokojný s tým, ako Izrael postupoval voči Libanonu a Hizballáhu. Mali by byť schopní zvládnuť túto úlohu rýchlejšie,“ konštatoval Trump.