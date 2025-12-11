< sekcia Zahraničie
Trump: S európskymi lídrami som diskutoval tvrdými slovami o Ukrajine
Európania podľa neho chcú tento víkend viesť nové rokovania, no upozornil, že riskujú plytvanie časom vzhľadom na rozdiely ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že si vymenil „dosť tvrdé slová“ s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka počas telefonátu ohľadom Ukrajiny. Európania podľa neho chcú tento víkend viesť nové rokovania, no upozornil, že riskujú plytvanie časom vzhľadom na rozdiely ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump telefonicky hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. „Diskutovali sme o Ukrajine dosť tvrdými slovami,“ povedal Trump novinárom o spomínanom telefonáte. „Myslím, že sme mali nejaké menšie nezhody o ľuďoch a uvidíme, ako to dopadne. A povedali sme, že predtým, než pôjdeme na stretnutie, chceme vedieť pár vecí,“ priblížil prezident.
„Chceli by, aby sme na víkend šli na stretnutie v Európe, a my sa rozhodneme podľa toho, s čím prídu späť. Nechceme plytvať časom,“ vyhlásil.
Šéf Bieleho domu tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s americkým mierovým plánom a v nedeľu povedal, že je z ukrajinského prezidenta sklamaný. Zelenskyj si podľa neho nečítal návrh na ukončenie vojny s Ruskom.
Ukrajinskí predstavitelia v stredu pre AFP povedali, že Kyjev poslal Washingtonu aktualizovaný návrh plánu.
AFP konštatuje, že americký prezident znova naznačil, že sa môže stiahnuť z úsilia vyriešiť už takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, o ktorej ešte pred januárovým návratom do Bieleho domu tvrdil, že ju dokáže ukončiť do 24 hodín po nástupe do funkcie. „Niekedy musíte nechať ľudí, aby si to vybojovali, a niekedy nie,“ povedal v stredu Trump. „Problém s tým, že necháte ľudí, aby si to vybojovali, je, že každý týždeň strácate tisíce ľudí. Je to absurdné,“ dodal.
Vo štvrtok sa uskutoční videokonferencia lídrov krajín z tzv. koalície ochotných. Zelenskyj uviedol, že na konferencii sa zúčastnia lídri viac ako „30 krajín spolupracujúcich s Ukrajinou na zabezpečení bezpečnosti na súši, vo vzduchu a na mori“.
