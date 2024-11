Trump s kongresmanmi žartoval, že sa môže stať prezidentom tretíkrát

Washington 13. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v stredu na stretnutí s republikánskymi kongresmanmi, ktoré predchádzalo jeho schôdzke s prezidentom Joeom Bidenom, zažartoval, že by sa mohol stať prezidentom aj na tretie funkčné obdobie. Informuje o tom TASR podľa správy magazínu Newsweek.



"Myslím si, že už nebudem znova kandidovať - ak, pravdaže, nepoviete: 'Je taký dobrý, že to musíme nejak vymyslieť'," povedal 78-ročný Trump.



Jeho výrok okamžite vyvolal pobúrenie v radoch demokratov. Podľa 22. ústavného dodatku, prijatého po smrti štvornásobného prezidenta Franklina D. Roosevelta, môže americký prezident zastávať úrad iba dvakrát.



Nebolo to prvý raz, čo Trump načrtol možnosť, že by zastával prezidentský úrad aj viac než dvakrát. Počas predvolebného mítingu na jar Trump spomenul príklad Roosevelta a s úsmevom sa spýtal účastníkov, či "budeme uvažovať o troch alebo dvoch volebných obdobiach". Niektorí z davu podľa magazínu Politico vykríkli: "Troch!"



V neskoršom rozhovore pre časopis Time však uviedol, že nie je priaznivcom zmeny spomínaného ústavného dodatku. "Vôbec nie som za to. Chcem byť vo funkcii štyri roky a odviesť skvelú prácu," povedal.