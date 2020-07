Trump s mexickým prezidentom vyzdvihli vzájomne dobré vzťahy

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu v Bielom dome stretol s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Trump po stretnutí v Oválnej pracovni označil americko-mexické vzťahy za "vynikajúce". Zmierlivý tón nasadil tiež ľavicovo orientovaný populista Obrador, informovala agentúra AFP.



"Vzťah medzi Spojenými štátmi a Mexikom nebol nikdy taký blízky ako práve teraz," povedal Trump.



Americký prezident pritom svoju predvolebnú kampaň pred štyrmi rokmi založil okrem iného aj na sľube, že na hraniciach s Mexikom postaví múr, aby tak zabránil do USA vstupovať "zločincom" a "znásilňovačom", pripomína AFP.



"Každý z nás bol zvolený pre sľub boja s korupciou, návratu moci ľudu a kladenia záujmov našich krajín na prvé miesto," povedal v stredu americký prezident tomu mexickému. "To robím ja i vy," dodal.



López Obrador zase poďakoval Trumpovi za "porozumenie". "Nepokúšali ste sa správať k nám ako ku kolónii," povedal.



"Naopak, ocenili ste nás ako nezávislý národ. Preto som tu: aby som americkému ľudu prejavil, že jeho prezident sa k nám správal láskavo a s rešpektom," dodal. Trumpovi okrem toho poďakoval za pomoc s obchodom i zdravotníckym materiálom potrebným na liečbu pacientov nakazených koronavírusom.



Stretnutie oboch prezidentov sa uskutočnilo pri príležitosti novej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktorá nadobudla platnosť 1. júla, pričom nahradila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) z 90. rokov minulého storočia.



Pre Lópeza Obradora bola návšteva vôbec prvou oficiálnou zahraničnou cestou od jeho inaugurácie do úradu v decembri 2018. Cieľom stretnutia bola podľa vyhlásenia mexickej vlády posilnenie "strategickej aliancie" týchto susedných krajín, ktoré sú dôležitými obchodnými partnermi.



Schôdzka, ku ktorej došlo počas aktuálnej pandémie koronavírusu, si vyslúžila kritiku v USA i Mexiku, píše agentúra DPA. Skupina hispánskych kongresmanov v americkej Snemovni reprezentantov uviedla, že Trump sa schôdzkou snaží odvrátiť pozornosť od koronakrízy a svojho zlyhania v "adekvátnej reakcii na pandémiu".



Kanadský premiér Justin Trudeau už pred časom účasť na schôdzke s Trumpom a Lópezom Obradorom odriekol. Trump na margo toho uviedol, že s Kanadou sa stretne "vo vhodnom čase", a to v iný deň.