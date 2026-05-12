Trump sa 26. mája podrobí lekárskej prehliadke
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump absolvuje 26. mája pravidelnú každoročnú lekársku prehliadku v Národnom vojenskom zdravotníckom centre Waltera Reeda. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Toto bude zahŕňať prezidentove bežné ročné zubné a lekárske prehliadky ako súčasť jeho pravidelnej preventívnej zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.
Trump sa na budúci mesiac dožije 80 rokov a opakovane sa predstaviteľom médií chváli, že je duševne aj fyzicky v poriadku. V októbri absolvoval svoju druhú rozsiahlu lekársku prehliadku za rok 2025. Neskôr povedal, že magnetická rezonancia ukázala, že jeho kardiovaskulárne zdravie je „vynikajúce“.
„Jeho srdcový vek – overené meranie kardiovaskulárnej vitality pomocou EKG – bol približne o 14 rokov nižší ako jeho skutočný vek. Naďalej si udržiava náročný denný režim bez obmedzení,“ napísal vojenský lekár Sean Barbabella v hodnotení, ktoré zverejnil Biely dom.
Od svojho návratu do úradu je Trump doteraz najstarší človek, ktorý zložil prísahu ako prezident USA. Často sa objavoval na verejnosti s modrinami na pravej ruke, občas ukrývanými pod mejkapom. Biely dom to pripísal aspirínu, ktorý užíva ako súčasť „štandardného“ kardiovaskulárneho režimu.
Minulé leto prezidentská administratíva zverejnila, že bol vyšetrený na opuchy nôh s diagnózou chronická venózna insuficiencia. V jeho veku ide o pomerne bežný stav, keď slabo fungujúce žilové chlopne spôsobujú hromadenie krvi v nohách a opuchy, kŕče a zmeny na koži. Dá sa to zlepšiť liekmi alebo cielenými chirurgickými zákrokmi.
Trumpove výroky a správanie vyvolávajú debatu aj o jeho duševnom zdraví. Časť psychiatrickej obce poukazuje na tzv. Goldwaterovo pravidlo, podľa ktorého je neetické diagnostikovať verejne známu osobu bez osobného vyšetrenia a jej súhlasu.
Psychiatrička Bandy X. Lee zostavila v roku 2017 zbierku esejí The Dangerous Case of Donald Trump, ktorej autormi bolo 27 odborníkov na duševné zdravie.
Odborníci, ktorí sa o Trumpovi verejne vyjadrujú, opisujú jeho výraznú impulzívnosť, potrebu dominancie a uznania, konfrontačný štýl komunikácie a nízku toleranciu kritiky ako prejav narcistických osobnostných rysov a autoritárskeho štýlu.
