Trump sa 4. septembra namiesto debaty kandidátov stretne s voličmi

New York 20. augusta (TASR) - Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump v noci na utorok uviedol, že 4. septembra sa namiesto navrhovanej televíznej debaty s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou na stanici Fox News zúčastní na stretnutí s voličmi. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a portálu The Hill.



Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Harrisová sa na debate na Fox News nemieni zúčastniť, čo ho podľa jeho slov neprekvapilo. Uskutoční sa preto zhromaždenie známe v USA ako town hall, na ktorom môžu účastníci politikom klásť otázky.



"Namiesto debaty 4. septembra som súhlasil s účasťou na televíznom (zhromaždení) town hall pre Fox News, moderovanom Seanom Hannitym," uviedol Trump. Zhromaždenie sa podľa neho bude konať v štáte Pensylvánia, podrobnosti poskytne neskôr.



Harrisová v júli nahradila ako kandidátka Demokratickej strany súčasného prezidenta Joea Bidena, ktorý oznámil odstúpenie z boja o Biely dom.



Jej volebný tím minulý týždeň oznámil, že predvolebné debaty by mali byť celkovo tri. Harrisová a Trump sa dohodli na debate 10. septembra v televízii ABC, druhú televíznu diskusiu by podľa Harrisovej tímu mohli absolvovať v októbri. Obe strany tiež súhlasili s debatou viceprezidentských kandidátov.