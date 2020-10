Trump sa chce zúčastniť druhej prezidentskej debaty

Washington 6. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa teší na ďalšiu prezidentskú debatu s demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom, ktorá sa má konať 15. októbra. Trump to vyhlásil napriek tomu, že len v pondelok ho prepustili z nemocnice, kde sa liečil na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Teším sa na (prezidentskú) debatu vo štvrtok večer 15. októbra v Miami. Bude to skvelé!" napísal Trump na Twitteri. Krátko predtým na sociálnej sieti uviedol, že sa "cíti skvele".



Trump v utorok nový koronavírus vo svojom príspevku na Twitteri opäť zľahčoval a prirovnal ho ku chrípke.



"Prichádza chrípková sezóna. Na chrípku každý rok zomrie mnoho ľudí, niekedy až viac ako 100.000, a to napriek tomu, že je (k dispozícii) vakcína. Zavrieme krajinu? Nie, naučili sme sa s ňou žiť, rovnako ako sa učíme žiť s (chorobou) COVID-19, ktorá je vo väčšine populácií oveľa menej smrteľná!!!" napísal Trump.



Hoci odborníci tvrdia, že nový koronavírus je čo sa týka úmrtnosti vážnejší než chrípka, Trump sa domnieva, že ide o porovnateľné hodnoty, píše agentúra DPA. Na následky nákazy koronavírusom zomrelo v USA viac ako 210.100 ľudí. Chrípke podľahne v USA ročne podľa odhadov Centra na kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP) 12.000-61.000 osôb.