Trump sa chce po svojej inaugurácii za prezidenta stretnúť s Putinom

Washington 8. januára (TASR) – Novozvolený americký prezident Donald Trump v noci na stredu uviedol, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom plánuje diskutovať o ukončení ruskej vojny na Ukrajine, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Trump počas tlačovej konferencie vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride navrhol, že stretnutie sa môže konať po jeho prezidentskej inaugurácii 20. januára. Presný dátum však neuviedol a na otázku jedného z prítomných novinárov týkajúcej sa dátumu stretnutia odpovedal: "Viem, že Putin sa chce stretnúť".



Okrem toho Trump vyjadril nádej, že sa vojna na Ukrajine skončí do šiestich mesiacov.



"Dúfam, že sa skončí výrazne skôr ako o šesť mesiacov," dodal.



Trump počas kampane často vyzdvihoval svoj vzťah s ruským prezidentom a tvrdil, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť "do 24 hodín". Nikdy však nekonkretizoval, ako to chce dosiahnuť, pripomína DPA.



Ukrajina čelí ruskej vojenskej invázii už takmer tri roky. Kyjev sa obáva, že po uvedení Trumpa do funkcie amerického prezidenta 20. januára výrazne klesne objem americkej vojenskej pomoci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto počas svojho novoročného príhovoru apeloval na Washington, aby dodávky vojenskej pomoci neobmedzoval.