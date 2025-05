Trump sa chce stretnúť s Putinom a vyriešiť krízu v Pásme Gazy

Abú Dabí 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok na záver svojej návštevy krajín Blízkeho východu oznámil, že by sa rád čo najskôr stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty sa „postarajú“ o situáciu v Pásme Gazy, kde Izrael už viac ako dva mesiace blokuje dodávky humanitárnej pomoci. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Hneď, ako to budeme môcť zariadiť, skutočne by som odtiaľto odišiel a išiel (na rokovanie),“ odpovedal Trump na otázku, či sa chce s Putinom stretnúť.



V piatok sa majú v Istanbule začať priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, prvé od marca 2022. Prezidenti oboch krajín sa na nich nezúčastnia. Zelenskyj síce do Turecka osobne pricestoval, ale účasť odmietol po tom, ako ruský prezident oznámil, že do Turecka nepríde, hoci rozhovory sám inicioval.



Trump ešte vo štvrtok vyhlásil, že riešenie vojny na Ukrajine si vyžaduje rozhovory medzi ním a Putinom. Novinárom v piatok tiež povedal, že USA vyriešia kritickú situáciu v Pásme Gazy, kde viac ako dva milióny Palestínčanov trpia pre izraelskú blokádu dodávok pomoci.



„Pozeráme sa na Pásmo Gazy. A postaráme sa o to. Veľa ľudí hladuje,“ uviedol Trump.



Izrael popiera, že by v palestínskej enkláve bola humanitárna kríza. Organizácia Spojených národov a ďalšie humanitárne skupiny však dlhodobo varujú, že v regióne nie je dostatok potravín či liekov.