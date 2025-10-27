< sekcia Zahraničie
Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom
Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období.
Autor TASR
Washington 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil. TASR správu prevzala z agentúr Jonhap a AFP.
„Veľmi rád by som sa s ním stretol. Ak by mal záujem,“ citovala Trumpa japonská agentúra Kyodo. Šéf Bieleho domu to novinárom povedal na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas letu do Tokia.
Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska a Južnú Kóreu navštívi v dňoch 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uvádza Jonhap.
