Trump sa chce zúčastniť na podpise dohody medzi Thajskom a Kambodžou
Kuala Lumpur 14. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump budúci týždeň v nedeľu navštívi Malajziu, kde by sa mohol na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zúčastniť na slávnostnom podpise mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou. V utorok to potvrdil malajzijský minister zahraničných vecí Mohamad Hasan, informuje TASR na základe agentúr AFP a Reuters.
Trump sa podľa ministra „teší, že bude svedkom mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou“, povedal novinárom na tlačovej konferencii v Kuala Lumpur.
Malajzia a Spojené štáty sú sprostredkovateľmi prímeria medzi týmito dvomi krajinami. Jeho súčasťou je odstránenie všetkých mín a ťažkého delostrelectva zo svojich hraníc, dodal šéf malajzijskej diplomacie.
Mohamad vyjadril nádej, že dohodu podpíšu strany počas summitu ASEAN v Kuala Lumpur od nedele 26. do utorka 28. októbra. „Počas summitu dúfame, že budeme svedkami podpísania deklarácie známej ako kuala-lumpurská dohoda medzi týmito dvoma susednými krajinami, ktorá zabezpečí mier a trvalé prímerie,“ vyhlásil.
Dlhoročný spor medzi Thajskom a Kambodžou o vymedzenie spornej hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník eskaloval v júli a päťdňový konflikt si vyžiadal najmenej 48 obetí. Podľa Reuters boli v jeho dôsledku stovky tisíc ľudí na oboch stranách dočasne vysídlené.
