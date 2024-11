Trump sa chystá na prejav, Harrisová neplánuje počas noci vystúpiť

Washington 6. novembra (TASR) - Volebný tím amerického exprezidenta Donalda Trumpa sa presúva z jeho vily Mar-a-Lago na Floride do kongresového centra, kde sa tento opätovný republikánsky kandidát na prezidenta chystá vystúpiť s prejavom. Informuje o tom TASR na základe správ televízie CNN a agentúry Reuters.



Podľa zdroja CNN sú už členovia Trumpovho tímu v autobusoch a smerujú do kongresového centra, aby tam boli ešte pred príchodom Trumpa.



Trump podľa odhadov hlavných médií zvíťazil v dvoch kľúčových štátoch zo siedmich a vo zvyšných zatiaľ vedie.



Demokratická kandidátka Kamala Harrisová sa podľa jedného z vedúcich svojej kampane Cedrica Richmonda nechystá v noci vystúpiť s prejavom. "Ešte stále sa rátajú hlasy, naďalej sú štáty, kde nie je rozhodnuté. Počas celej noci budeme bojovať, aby sa určite zarátal každý hlas," cituje ho denník The Guardian.