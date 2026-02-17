< sekcia Zahraničie
Trump sa čoskoro rozhodne, či USA pošlú zbrane Taiwanu
Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu a jeho najväčším dodávateľom zbraní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 17. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa čoskoro rozhodne, či Spojené štáty pošlú Taiwanu ďalšie zbrane. Šéf Bieleho domu to uviedol v pondelok na palube lietadla Air Force One, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Čínsky prezident Si Ťin-pching ho varoval, aby tak neurobil. „Hovorím s ním o tom. Mali sme dobrý rozhovor a čoskoro sa rozhodneme,“ povedal Trump a doplnil, že má „dobrý vzťah“ s čínskym lídrom, ktorého krajina považuje Taiwan za svoje územie.
V telefonáte s Trumpom 4. februára Si Ťin-pching vyzval na „vzájomný rešpekt“ vo vzťahoch medzi Čínou a Spojenými štátmi a varoval Washington pred predajom zbraní Tchaj-peju. „Otázka Taiwanu je najdôležitejšia téma v čínsko-amerických vzťahoch... Spojené štáty musia pristupovať k predaju zbraní Taiwanu s opatrnosťou,“ zdôraznil čínsky prezident.
Taiwan v uplynulom desaťročí vynaložil miliardy dolárov na modernizáciu svojej armády, no je pod silným tlakom USA, aby urobil viac na ochranu pred rastúcou hrozbou zo strany Číny, ktorá tvrdí, že ostrov patrí do jej územia a nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.
Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu a jeho najväčším dodávateľom zbraní. V prípade konfliktu s Čínou by ostrov bol vo veľkej miere závislý práve od podpory USA.
Čínsky prezident Si Ťin-pching ho varoval, aby tak neurobil. „Hovorím s ním o tom. Mali sme dobrý rozhovor a čoskoro sa rozhodneme,“ povedal Trump a doplnil, že má „dobrý vzťah“ s čínskym lídrom, ktorého krajina považuje Taiwan za svoje územie.
V telefonáte s Trumpom 4. februára Si Ťin-pching vyzval na „vzájomný rešpekt“ vo vzťahoch medzi Čínou a Spojenými štátmi a varoval Washington pred predajom zbraní Tchaj-peju. „Otázka Taiwanu je najdôležitejšia téma v čínsko-amerických vzťahoch... Spojené štáty musia pristupovať k predaju zbraní Taiwanu s opatrnosťou,“ zdôraznil čínsky prezident.
Taiwan v uplynulom desaťročí vynaložil miliardy dolárov na modernizáciu svojej armády, no je pod silným tlakom USA, aby urobil viac na ochranu pred rastúcou hrozbou zo strany Číny, ktorá tvrdí, že ostrov patrí do jej územia a nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.
Spojené štáty sú už dlho najdôležitejším podporovateľom Taiwanu a jeho najväčším dodávateľom zbraní. V prípade konfliktu s Čínou by ostrov bol vo veľkej miere závislý práve od podpory USA.