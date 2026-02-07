< sekcia Zahraničie
Trump sa dištancoval od hanlivého videa s Obamovcami
Trump tiež povedal, že samozrejme odsudzuje rasistické časti videa, no neplánuje sa ospravedlniť.
Autor TASR
Washington 7. februára (TASR) — Americký prezident Donald Trump sa v piatok dištancoval od videa zverejneného na svojej platforme Truth Social, ktoré zobrazovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle ako opice. Tiež tvrdí, že videl len začiatok, ktorý sa týkal údajného volebného podvodu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.
„Videl som len prvú časť... nevidel som to celé,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride.
Zverejnením videa potom poveril zamestnancov Bieleho domu, ktorí ho tiež nevideli celé.
„Nikto nevedel, že je to na konci. Keby si to pozreli, videli by to a pravdepodobne by to vymazali,“ uviedol Trump. Video bolo podľa neho odstránené „hneď, ako sme to zistili“.
Trump tiež povedal, že „samozrejme“ odsudzuje rasistické časti videa, no neplánuje sa ospravedlniť.
„Neurobil som chybu, musím sa starať o tisíce vecí," konštatoval.
Video bolo zverejnené na platforme Truth Social v noci na piatok. Dostupné bolo približne 12 hodín a za ten čas dosiahlo tisíce lajkov. Vyvolalo rozsiahlu kritiku aj v radoch republikánov, ktorí uviedli, že je „neprijateľné“ a „rasistické“ a Trumpa vyzvali, aby ho odstránil a ospravedlnil sa.
Viac ako minútové video vygenerované umelou inteligenciou sa zameriavalo na nepravdivé tvrdenia šírené Trumpom v minulosti, že v niektorých amerických štátoch počas prezidentských volieb v roku 2020 došlo k úmyselnej manipulácii s hlasovacími strojmi v prospech kandidáta demokratov Joea Bidena. Tesne pred koncom klipu sa zrazu nakrátko objavia Obamovci, ktorých hlavy sú nasadené na telách tancujúcich opíc, zatiaľ čo v pozadí hrá pieseň The Lion Sleeps Tonight od skupiny The Tokens.
Biely dom spočiatku zverejnenie videa obraňoval a odmietol kritiku ako „predstierané pobúrenie“. „Toto je z internetového meme, ktorý zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa. Prosím, prestaňte s predstieraným pobúrením a informujte dnes o niečom, na čom americkej verejnosti skutočne záleží,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Zástupcovia Obamovcov bezprostredne nereagovali na žiadosti médií o vyjadrenie.
