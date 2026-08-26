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Trump sa domnieva, že Modžtabá Chameneí je napriek zraneniam nažive
Trump už viackrát vyhlásil víťazstvo nad Iránom, no stále sa mu nepodarilo zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu ani prinútiť Irán, aby sa vzdal svojich jadrových materiálov.
Autor TASR
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Washington 26. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump verí, že najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí, ktorý sa na verejnosti neobjavil od prevzatia moci v marci, je stále nažive. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nemyslím si, že je mŕtvy. Bol veľmi ťažko zranený. Ľavá strana jeho tela, ruka, noha, celé telo. Bol veľmi ťažko zranený. Ale nemyslím si, že je mŕtvy,“ povedal Trump v rozhovore s rozhlasovým moderátorom Glennom Beckom.
Modžtabá Chámeneí prevzal moc v krajine v marci po tom, ako jeho otec a prechodca Alí zomrel pri bombovom útoku na začiatku americko-izraelskej ofenzívy vo februári.
Odvtedy sa však neobjavil na verejnosti a pozície si upevnili veteráni Revolučných gárd, čo podnietilo špekulácie, že je buď mŕtvy alebo nemá plnú moc, konštatuje AFP.
Trump už viackrát vyhlásil víťazstvo nad Iránom, no stále sa mu nepodarilo zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu ani prinútiť Irán, aby sa vzdal svojich jadrových materiálov. Teraz opäť uviedol, že vojenský a ekonomický tlak na Teherán funguje.
„Tieto veci smerujú k veľmi veľkému víťazstvu... Naozaj čoskoro tu dosiahneme veľké víťazstvo,“ vyhlásil Trump.
Podľa neho sa tiež cez Hormuzský prieliv už lode môžu plaviť.
„Dalo by sa to naozaj povedať, viete, pretože prieliv je otvorený. Teraz cez prieliv prevážame veľa lodí... Míny sú preč,“ vyhlásil prezident.
„Nemôžeme dovoliť, aby Irán mal jadrovú zbraň. O to tu ide. To je 99,9 percent. Nemôžeme im to dovoliť, lebo sú šialení a použijú ju,“ dodal Trump s tým, že tomu už „dvakrát zabránil“.
„Nemyslím si, že je mŕtvy. Bol veľmi ťažko zranený. Ľavá strana jeho tela, ruka, noha, celé telo. Bol veľmi ťažko zranený. Ale nemyslím si, že je mŕtvy,“ povedal Trump v rozhovore s rozhlasovým moderátorom Glennom Beckom.
Modžtabá Chámeneí prevzal moc v krajine v marci po tom, ako jeho otec a prechodca Alí zomrel pri bombovom útoku na začiatku americko-izraelskej ofenzívy vo februári.
Odvtedy sa však neobjavil na verejnosti a pozície si upevnili veteráni Revolučných gárd, čo podnietilo špekulácie, že je buď mŕtvy alebo nemá plnú moc, konštatuje AFP.
Trump už viackrát vyhlásil víťazstvo nad Iránom, no stále sa mu nepodarilo zabezpečiť znovuotvorenie Hormuzského prielivu ani prinútiť Irán, aby sa vzdal svojich jadrových materiálov. Teraz opäť uviedol, že vojenský a ekonomický tlak na Teherán funguje.
„Tieto veci smerujú k veľmi veľkému víťazstvu... Naozaj čoskoro tu dosiahneme veľké víťazstvo,“ vyhlásil Trump.
Podľa neho sa tiež cez Hormuzský prieliv už lode môžu plaviť.
„Dalo by sa to naozaj povedať, viete, pretože prieliv je otvorený. Teraz cez prieliv prevážame veľa lodí... Míny sú preč,“ vyhlásil prezident.
„Nemôžeme dovoliť, aby Irán mal jadrovú zbraň. O to tu ide. To je 99,9 percent. Nemôžeme im to dovoliť, lebo sú šialení a použijú ju,“ dodal Trump s tým, že tomu už „dvakrát zabránil“.