Trump sa má podľa lekárov dobre, údajne musel byť napojený na kyslík

Washington 3. októbra (TASR) - Stav amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého hospitalizovali pre nákazu novým druhom koronavírusu, je dobrý. Trump nemá teplotu ani problémy s dýchaním, uviedli v sobotu jeho ošetrujúci lekári, ktorých citovala agentúra AP.



Lekári informovali, že Trump dýcha bez pomoci prístrojov. Pri príchode do nemocnice pociťoval únavu, mal upchatý nos a kašľal, jeho symptómy sa však podľa lekárov postupne zmierňujú.



Trump v noci na piatok na Twitteri oznámil, že on a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. V noci na sobotu Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone. Lekári označili hospitalizáciu prezidenta za preventívny krok. Prezident dočasným výkonom svojich kompetencií nikoho nepoveril.



Prezidentov ošetrujúci lekár Sean Conley uviedol, že Trump "má veľa práce", a tú aj v nemocnici vykonáva. Lekári informovali, že samotný Trump im povedal, že sa cíti tak dobre, že by už dnes mohol nemocnicu opustiť.



Nemenovaný zdroj oboznámený s Trumpovým zdravotným stavom, ktorý zrejme zhodne citujú agentúry AP a AFP, však uviedol, že stav niektorých z prezidentových životných funkcií bol v posledných 24 hodinách "veľmi znepokojujúci". Od prijatia do nemocnice sa však zlepšil. Zároveň však podľa AFP dodal, že kľúčových bude nasledovných 48 hodín.



"Prezidentove životné funkcie boli za posledných 24 hodín veľmi znepokojujúce a nasledovných 48 hodín bude z hľadiska jeho liečby rozhodujúcich," uviedol zdroj. Dodal, že cesta k prezidentovmu úplnému uzdraveniu stále nie je jasná a bude tiež trvať prinajmenšom niekoľko dní, kým ho z nemocnice prepustia.



Zdroj AP tiež uviedol, že Trump v piatok - ešte pred hospitalizáciou - musel byť v Bielom dome pripojený na kyslíkový prístroj.



Prezident dostáva liek s účinnou látkou remdezvir a experimentálny prípravok s obsahom protilátok REGN-CoV2 vyvinutý americkou spoločnosťou Regeneron Pharmaceuticals. Trump tiež užíva zinok, vitamín D, famotidín (znižuje produkciu žalúdočnej kyseliny), melatonín (prírodný hormón, ktorý reguluje spánkový cyklus) a každý deň aspirín.



Koronavírusom sa v ostatných dňoch nakazili aj o Trumpova spolupracovníčka Hope Hicksová, manažér jeho volebnej kampane Bill Stepien, predsedníčka Republikánskeho národného výboru (RNC) Ronny McDanielová, prezidentova bývalá poradkyňa Kellyanne Conwayová, republikánski senátori Mike Lee a Thom Tillis, dekan prestížnej katolíckej University of Notre Dame v štáte Indiana, ako aj jeden zamestnanec Bieleho domu a traja novinári.



Špekuluje sa, že zdrojom nákazy je podujatie v Ružovej záhrade Bieleho domu, na ktorom Trump pred týždňom predstavil svoju kandidátku na sudkyňu najvyššieho súdu. Väčšina z vyše 100 hostí nemala rúško a bola vo vzájomnom blízkom kontakte (podávanie rúk, objímanie).