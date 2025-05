Trump sa má v Rijáde stretnúť aj s lídrami krajín Perzského zálivu

Rijád 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump by sa mal koncom tohto mesiaca stretnúť s hlavami štátov šiestich krajín Perzského zálivu počas návštevy Rijádu. V nedeľu to povedal agentúre AFP zdroj blízky saudskej vláde, informuje TASR.



Trumpova návšteva Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov od 13. do 16. mája bude prvou zahraničnou cestou jeho druhého funkčného obdobia okrem krátkej návštevy Ríma počas pohrebu pápeža Františka.



"Trump sa stretne s lídrami Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) v Rijáde," uviedol zdroj. GCC tvoria Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Katar, Kuvajt a Omán.



Cieľom je posilniť "politickú a ekonomickú spoluprácu", uviedol zdroj a požiadal o anonymitu, pretože nemal oprávnenie hovoriť s médiami.



USA majú silné obchodné väzby zo Saudskou Arábiou bohatou na ropu, ktorá bola tiež kľúčovým sprostredkovateľom americkej diplomacie v otázke Ruska a Ukrajiny. Návšteva Rijádu prichádza v období, keď Spojené štáty a Irán, ktorý leží na opačnej strane Perzského zálivu, začali nepriame rokovania o jadrovom programe Teheránu.



Ďalším politickým cieľom Trumpa bude dlho pripravovaná dohoda medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, podobná Abrahámovým dohodám, ktoré uzavrel počas svojho prvého mandátu.



Saudská Arábia však trvá na tom, že nebude uvažovať o žiadnej takejto dohode bez ukončenia vojny v Pásme Gazy.