Trump sa na Aljaške zvítal s Putinom
Lídri si na odletovej dráhe podali ruky a zapózovali na spoločnú fotografiu.
Autor TASR,aktualizované
Anchorage 15. augusta (TASR) - Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde ho na pristávacej dráhe privítal jeho americký náprotivok Donald Trump. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
Lídri si na odletovej dráhe podali ruky a zapózovali na spoločnú fotografiu. Následne nasadli do auta, ktoré ich dopraví na miesto konania summitu. Ten by sa mal oficiálne začať približne o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Prezidentský špeciál Air Force One s americkým prezidentom Trumpom na Aljaške pristál krátko pred plánovaným príletom 10.30 h miestneho času (20.30 h SELČ). Lietadlo s ruským prezidentom Putinom pristálo krátko pred 11.00 h (21.00 SELČ).
Kremeľ niekoľko hodín pred stretnutím informoval, že by bilaterálny summit prezidentov mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. Na úvodných rokovaniach sa zúčastnia okrem Trumpa a Putina aj ich poradcovia.
Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
Obaja lídri sa naposledy stretli počas Trumpovho prvého mandátu na summite krajín G20 v japonskej Osake 28. júna 2019.
