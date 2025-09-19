< sekcia Zahraničie
Trump sa na jeseň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu a zúčastnia sa na ňom zástupcovia z 21 krajín.
Autor TASR
Washington 19. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že sa túto jeseň stretne so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP, AFP, DPA a Jonhap.
„S prezidentom Si Ťin-pchingom som sa dohodol, že sa stretneme na summite APEC v Južnej Kórei, že začiatkom budúceho roka pôjdem do Číny a že prezident Si Ťin-pching podobne príde v príslušnom čase do Spojených štátov,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu a zúčastnia sa na ňom zástupcovia z 21 krajín.
Okrem toho šéf Bieleho domu oznámil, že so Sim dosiahli pokrok v dohode o vlastníctve populárnej sociálnej siete TikTok. „Dosiahli sme pokrok v mnohých veľmi dôležitých otázkach vrátane obchodu, fentanylu, potreby ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a schválenia dohody o TikToku,“ uviedol Trump.
Podľa amerického i čínskeho prezidenta bol ich spoločný telefonát „pozitívny a konštruktívny“. Si však svojho náprotivka vyzval vyhnúť sa „jednostranným obchodným rozhodnutiam“ a dodal, že by spor o TikTok mal byť vyriešený rozhovormi založenými na „pravidlách trhu“.
