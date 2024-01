Trump sa na súde dovolával prezidentskej imunity

Washington 9. januára (TASR) - Senát odvolacieho súdu v hlavnom meste Spojených štátov sa v utorok vyjadril skepticky voči tvrdeniam bývalého prezidenta Donalda Trumpa, že by mal mať imunitu voči trestnému stíhaniu za údajné sprisahanie s cieľom nezákonne zvrátiť výsledky prezidentských volieb z roku 2020. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Pojednávanie sa konalo vo Washingtone, len niekoľko blokov od Kapitolu, na ktorý 6. januára 2021 zaútočili Trumpovi priaznivci odmietajúci sa zmieriť s faktom, že zbor voliteľov sa v Kongrese chystal oficiálne potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Na utorkovom pojednávaní sa zúčastnil aj Trump, konalo sa za prísnych bezpečnostných opatrení.



Trump, ktorý je favoritom na volebnú nomináciu Republikánskej strany v tohtoročných prezidentských voľbách, podľa AFP pokojne načúval viac než hodinu trvajúcej argumentácii trojčlenného senátu. Neskôr pred novinármi varoval, že ak bude jeho stíhanie pokračovať, Spojené štáty upadnú do chaosu.



Súdny proces s Trumpom v súvislosti s udalosťami po prehratých voľbách je na programe 4. marca tohto roku.



Trumpov advokát John Sauer na utorkovom pojednávaní namietal, že prezidenta možno stíhať za jeho kroky vo funkcii len v prípade, že prebehol impeachment a Kongres ho uznal za vinného. Upozornil, že to sa nestalo, a varoval pred "otvorením Pandorinej skrinky, z ktorého sa krajina nemusí nikdy spamätať". Ako pokračoval, podľa tohto scenára by napríklad terajšieho prezidenta Bidena mohli po odchode z funkcie začať stíhať v Texase za neriešenie prílevu migrantov cez hranicu s Mexikom.



Sudkyňa obvodného súdu v hlavnom meste Tanya Chutkanová, ktorá má v marci viesť súdny proces s Trumpom, v decembri odmietla tvrdenia exprezidenta, že vo funkcii sa naňho vzťahovala imunita. Podobný postoj zaujali aj sudkyne na utorkovom pojednávaní.



"Podľa mňa je paradoxné tvrdiť, že jeho ústavná povinnosť dbať o riadne uplatňovanie zákonov ho oprávňuje porušovať trestný zákon," povedala sudkyňa Karen Hendersonová, ktorú do funkcie vymenoval niekdajší republikánsky prezident George Bush starší. V senáte odvolacieho súdu okrem nej figurujú aj Michelle Childsová a Florence Panová, obe nominoval demokrat Biden.



Ak sa konanie na odvolacom súde skončí pre Trumpa nepriaznivo, mohol by sa odvolať na Najvyššom súde. Nie je však zaručené, že súd odvolanie prijme, poznamenáva agentúra DPA.



Najvyšší súd USA minulý týždeň súhlasil s prijatím Trumpovho odvolania voči rozsudku najvyššieho súdu v štáte Colorado, podľa ktorého sa nesmie zúčastniť na primárkach za účasť na "vzbure" 6. januára 2021. Trump je v súvislosti s predchádzajúcimi voľbami obvinený aj v štáte Georgia, v štáte Florida zas za držanie tajných dokumentov vo svojej vile po odchode z prezidentskej funkcie.