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Trump sa na summite NATO stretne s prezidentmi Ukrajiny a Sýrie
Sýria mala v Libanone výrazný vplyv celé desaťročia po vojenskej intervencii počas občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990. Svoje jednotky odtiaľ stiahla až v roku 2005.
Autor TASR
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Washington 5. júla (TASR) — Americký prezident Donald Trump sa počas budúcotýždňového summitu NATO v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Podľa zástupkyne hovorkyne Bieleho domu Anny Kellyovej sa bilaterálne rokovania uskutočnia v stredu popoludní, informovala agentúra AFP.
Stretnutie so Zelenským má byť súčasťou snáh Washingtonu o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už viac než štyri a pol roka. Vysoký predstaviteľ USA v tejto súvislosti uviedol, že Trump chce očividne rokovať o tom, ako ukončiť vojnu, čo je podľa neho dlhodobou prioritou prezidenta. Po rokovaní so Zelenským mieni Trump „pokračovať“ v konzultáciách aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trump a Zelenskyj telefonicky hovorili v sobotu pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA. Naposledy sa osobne stretli na júnovom summite G7 vo Francúzsku, kde sa zhodli na potrebe zvýšiť tlak na Rusko. Vzťahy medzi oboma prezidentmi však boli v minulosti napäté, najmä po ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu vo februári 2025.
Rokovanie so sýrskym prezidentom sa uskutoční v čase, keď Trump opakovane naznačoval možnú účasť Damasku na konflikte v Libanone, v ktorom bojujú Izrael a militantné hnutie Hizballáh. Šara však v júni poprel, že by sa Sýria vojensky angažovala v Libanone a uviedol, že sa zameriava na „ekonomické kanály“ medzi oboma krajinami. Trump sa so Šarom naposledy stretol v Bielom dome 10. novembra 2025.
Sýria mala v Libanone výrazný vplyv celé desaťročia po vojenskej intervencii počas občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990. Svoje jednotky odtiaľ stiahla až v roku 2005.
Stretnutie so Zelenským má byť súčasťou snáh Washingtonu o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už viac než štyri a pol roka. Vysoký predstaviteľ USA v tejto súvislosti uviedol, že Trump chce očividne rokovať o tom, ako ukončiť vojnu, čo je podľa neho dlhodobou prioritou prezidenta. Po rokovaní so Zelenským mieni Trump „pokračovať“ v konzultáciách aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trump a Zelenskyj telefonicky hovorili v sobotu pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA. Naposledy sa osobne stretli na júnovom summite G7 vo Francúzsku, kde sa zhodli na potrebe zvýšiť tlak na Rusko. Vzťahy medzi oboma prezidentmi však boli v minulosti napäté, najmä po ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu vo februári 2025.
Rokovanie so sýrskym prezidentom sa uskutoční v čase, keď Trump opakovane naznačoval možnú účasť Damasku na konflikte v Libanone, v ktorom bojujú Izrael a militantné hnutie Hizballáh. Šara však v júni poprel, že by sa Sýria vojensky angažovala v Libanone a uviedol, že sa zameriava na „ekonomické kanály“ medzi oboma krajinami. Trump sa so Šarom naposledy stretol v Bielom dome 10. novembra 2025.
Sýria mala v Libanone výrazný vplyv celé desaťročia po vojenskej intervencii počas občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990. Svoje jednotky odtiaľ stiahla až v roku 2005.