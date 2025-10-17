Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025
Trump sa naďalej plánuje stretnúť so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching budú viesť rokovania počas nadchádzajúceho summitu APEC v Južnej Kórei. Trump to oznámil v rozhovore pre televíziu Fox News, ktorá v piatok zverejnila jeho úryvok, píše TASR s odvolaním na agentúru AFP.

„Stretneme sa o pár týždňov. Stretneme sa v Južnej Kórei, s prezidentom Sim aj ďalšími ľuďmi,“ povedal Trump v rozhovore pre reláciu „Sunday Morning Futures“.

„Budeme mať samostatné stretnutie,“ dodal.

Napätie vo vzťahoch medzi USA a Čínou sa vystupňovalo po tom, čo Peking nedávno oznámil, že sprísni pravidlá vývozu vzácnych zemín. Trump na to reagoval, že clá na čínsky tovar zvýši o 100 percent, a pohrozil aj zrušením schôdzky so Sim.

AFP uvádza, že akciové trhy po Trumpových hrozbách zaznamenali pokles. Následne však Trump zaujal zmierlivý tón, keď v príspevku na sociálnych sieťach napísal: „USA chcú Číne pomôcť, nie jej ublížiť!!!“

Išlo by tak o vôbec prvé stretnutie medzi prezidentmi Číny a USA od Trumpovho návratu k moci v januári v tomto roku.

Summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) je naplánovaný na 31. októbra a 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
