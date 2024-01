Trump sa odvolal na súde proti zákazu kandidovať v Colorade

Washington 4. januára (TASR) - Bývalý prezident Donald Trump sa v stredu odvolal na Najvyššom súde USA vo Washingtone proti rozhodnutiu najvyššieho súdu štátu Colorado, ktorý ho vylúčil z prezidentských primárok republikánov ako nespôsobilého kandidovať za prezidenta USA. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Najvyšší súd v západnom štáte Colorado minulý mesiac zakázal, aby bolo Trumpovo meno uvedené na hlasovacích lístkoch republikánskych primárok pre prezidentské voľby v roku 2024 v tomto štáte, a ako dôvod súd uviedol Trumpov podiel na útoku jeho podporovateľov na Kongres zo 6. januára 2021. Pri útoku prišlo o život päť ľudí.



Právnici republikánskeho exprezidenta v 43-stranovom odvolaní požiadali Najvyšší súd USA - kde prevládajú konzervatívci, vrátane troch nominovaných samotným Trumpom -, aby sa prípadom zaoberal a "urýchlene zvrátil rozhodnutie najvyššieho súdu štátu Colorado".



V odvolaní právnici napísali, že "keby súdne rozhodnutie ďalej platilo, prvýkrát v dejinách USA by sa stalo, že súdnictvo by zabránilo voličom dať hlas vedúcemu prezidentskému kandidátovi významnej politickej strany".



Odvolanie prišlo deň po tom, čo sa 77-ročný Trump odvolal aj proti rozhodnutiu najvyššie postavenej volebnej predstaviteľky v severovýchodnom štáte Maine, ktorá mu tam zabránila kandidovať v republikánskych primárkach.



Štátna tajomníčka v Maine Shenna Bellowsová, ktorá je najvyššou predstaviteľkou tohto amerického štátu zodpovednou za voľby, sa stala minulý týždeň prvou štátnou tajomníčkou v dejinách USA, ktorá niekomu zakázala kandidovať v prezidentských voľbách na základe zriedkavo používaného 14. dodatku Ústavy Spojených štátov. Ten zakazuje vykonávať verejný úrad ľuďom, ktorí sa zapojili do vzbury, hoci pritom už raz prisahali, že budú chrániť ústavu. Trumpovi právnici uviedli, že Bellowsovej konanie je "zaujaté a svojvoľné".



Exprezident sa má v marci postaviť pred súd vo Washingtone za sprisahanie s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z decembra 2020, ktorých víťazom sa stal jeho súper a demokrat Joe Biden.



Trump čelí aj obvineniu z vydierania v štáte Georgia - ide o prípad, keď sa údajne pokúšal zvrátiť výsledky prezidentských volieb v tomto južnom štáte.



Maine a Colorado budú mať nominačné hlasovania, známe aj ako "superutorok", 5. marca. Vtedy voliči vo vyše desiatich štátoch, vrátane Kalifornie a Texasu, budú rozhodovať o prezidentskom kandidátovi.