Trump sa odvolal voči zákazu kandidovať v primárkach v štáte Maine

Washington 3. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa v utorok odvolal voči rozhodnutiu štátnej tajomníčky v štáte Maine, ktoré mu zakazuje kandidovať v tamojších prezidentských primárkach republikánskej strany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Trump sa odvolal na Najvyššom súde v štáte Maine. Jeho právnici v odvolaní uviedli, že tajomníčka štátu Maine Shenna Bellowsová, ktorá je najvyššou predstaviteľkou tohto amerického štátu zodpovednou za voľby, nemá v danej záležitosti nijakú jurisdikciu, pričom jej konanie je zaujaté a svojvoľné.



Bellowsová sa stala minulý týždeň prvou štátnou tajomníčkou v dejinách USA, ktorá niekomu zakázala kandidovať v prezidentských voľbách na základe zriedkavo používaného 14. dodatku ústavy Spojených štátov. Ten zakazuje vykonávať úrad ľudom, ktorí sa zapojili do vzbury.



Maine sa týmto rozhodnutím pripojil k americkému štátu Colorado, kde skôr v decembri Najvyšší súd taktiež na základe tohto dodatku rozhodol o diskvalifikácii Trumpa z republikánskych primárok. Očakáva sa pritom, že Trump sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá na Najvyššom súde USA. Rozhodnutia oboch amerických štátov, pritom súvisia s úlohou Trumpa pri útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021.



Demokratka Bellowsová v minulosti kritizovala Trumpovo správanie počas útoku na Kapitol. Zároveň však uviedla, že jej názory nesúvisia s jej rozhodnutím o Trumpovej kandidatúre v primárkach. Povedala tiež, že si je vedomá, že konečné slovo v danej záležitosti bude mať Najvyšší súd.



Trump je favoritom na republikánsku nomináciu v tohtoročných amerických prezidentských voľbách. Odporcovia Trumpa pritom podali na súdy vo viacerých amerických štátov desiatky sťažností v snahe zabrániť jeho kandidatúre. Uviedli v nich, že Trump podnecoval násilie svojich podporovateľov, keď šíril nepravdivé tvrdenia, že prezidentské voľby v roku 2020 boli ukradnuté a následne ich vyzýval, aby vtrhli do Kapitolu a zabránili americkému Kongresu potvrdiť víťazstvo demokrata Joea Bidena.



Nijaká z týchto žalôb neuspela až do rozhodnutia Najvyššiu súdu v Colorade. Podľa kritikov však súd nemôže jednoducho rozhodnúť o tom, že udalosti zo 6. januára 2021 boli vzburou bez uznaného súdneho procesu, píše AP.