Trump sa plánuje zúčastniť otvorenia katedrály Notre-Dame v Paríži

Washington 3. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident sa v sobotu plánuje zúčastniť oficiálnej ceremónii pri príležitosti opätovného otvorenia katedrály Notre-Dame v Paríži, ktorú v roku 2019 poškodil rozsiahly požiar. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu po amerických prezidentských voľbách, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Je mi cťou oznámiť, že v sobotu odcestujem do Paríža vo Francúzsku, aby som sa zúčastnil na znovuotvorení veľkolepej a historickej katedrály Notre-Dame, ktorá bola úplne obnovená po ničivom požiari pred piatimi rokmi," napísal v pondelok na sociálnej sieti Truth.



Na slávnostnom otvorení sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov, zoznam hostí však zatiaľ nebol zverejnený. Pozvaný bol aj pápež František, ktorý to prekvapivo odmietol a namiesto toho navštívi francúzsky ostrov Korzika.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po požiari stanovil ambiciózny cieľ zrekonštruovať Notre-Dame do piatich rokov, čo sa podľa francúzskych orgánov podarilo.



Na náročnej rekonštrukcii sa podieľalo 250 firiem a 2000 pracovníkov z celého sveta. Obnova katedrály stála 700 miliónov eur a celú čiastku poskytli súkromní darcovia. Po rekonštrukcii v katedrále pribudol aj nový mechanizmus na ochranu pred budúcimi požiarmi a skrytý hasiaci systém.



Podľa AFP francúzsky prezident dúfa, že znovuotvorenie katedrály Notre-Dame bude pre neho významným úspechom v náročnej politickej situácii po predčasných parlamentných voľbách z leta tohto roku.



Pamiatku zapísanú v svetovom dedičstve UNESCO v roku 2017 navštívilo 12 miliónov ľudí. Po jej znovuotvorení sa očakáva, že počet návštevníkov narastie o dva až tri milióny ľudí.