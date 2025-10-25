Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump sa po ceste do Malajzie zastaví v Katare

Na snímke prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Špeciál amerického prezidenta Air Force One pristane na americkej vojenskej základni al-Udajd v sobotu večer, kde doplní palivo.

Autor TASR
Dauha 25. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa po ceste do Malajzie v sobotu zastaví v Katare, kde sa stretne s emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním a premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním. Katar je kľúčovým spojencom Spojených štátov, ktorý pomohol vyjednať dohodu o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Špeciál amerického prezidenta Air Force One pristane na americkej vojenskej základni al-Udajd v sobotu večer, kde doplní palivo. Stretnutie lídrov prebehne priamo na palube lietadla. Prítomný bude aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý tam priletí z návštevy Izraela.

AFP pripomína, že Katar zohráva kľúčovú sprostredkovateľskú úlohu v nepriamych rokovaniach medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Spolu s Egyptom, USA a Tureckom patrí medzi garantov krehkej dohody o prímerí, ktorú strany konfliktu uzavreli 10. októbra.

Katarský emir tento týždeň prijal aj tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Diskutovali spolu o ďalších krokoch v Pásme Gazy, zriadení bezpečnostných síl v tejto palestínskej enkláve a budúcnosti Hamasu.

Po odlete z Kataru bude Trump pokračovať v ceste do východnej Ázie. Navštívi Malajziu, Japonsko a Južnú Kóreu, kde sa stretne aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
