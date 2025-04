Trump sa po lekárskej prehliadke cíti vo veľmi dobrej kondícii

Washington 12. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok neskoro večer vyhlásil, že sa cíti „vo veľmi dobrej kondícii“ po tom, čo absolvoval svoju prvú zdravotnú prehliadku od návratu do prezidentského úradu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



„Cítil som, že som vo veľmi dobrej kondícii. Dobré srdce,“ zhodnotil Trump pre novinárov na palube prezidentského špeciálu Air Force One cestou na Floridu. „Absolvoval som kognitívny test. Neviem, čo vám mám povedať okrem toho, že som mal každú odpoveď správnu,“ tvrdil šéf Bieleho domu. Podľa jeho slov bude podrobná správa pravdepodobne zverejnená už v nedeľu.



Vyšetrenie sa uskutočnilo v Národnom vojenskom zdravotníckom centre Waltera Reeda v meste Bethesde. „Nikdy som sa necítil lepšie, no tieto veci je potrebné podstúpiť,“ napísal na platforme Truth Social pred vyšetrením 78-ročný Trump, ktorý sa v januári stal najstarším prezidentom krajiny.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom počas vyšetrenia povedala, že prezident podstupuje „rutinnú a dlho plánovanú lekársku prehliadku“. Správa od lekára Bieleho domu sa podľa jej vyjadrenia zverejnení „hneď, ako to bude možné“, a naznačila, že bude komplexná. „Môžem potvrdiť, že prezident je vo veľmi dobrej kondícii,“ skonštatovala Leavittová a poznamenala, že prehliadka si nevyžadovala celkovú anestéziu.