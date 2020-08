Trump sa pravdepodobne nezúčastní na summite, ktorý navrhol Putin

Washington 16. augusta (TASR) - Spojené štáty sa "pravdepodobne" nezúčastnia na online summite svetových lídrov o Iráne, ktorého konanie navrhol ruský prezident Vladimir Putin. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump.



Šéf Bieleho domu podľa agentúry Reuters počas tlačovej konferencie taktiež uviedol, že má v úmysle na budúci týždeň dosiahnuť v OSN "okamžité" uvalenie sankcií na Irán.



Putin v piatok vyzval členov Bezpečnostnej rady OSN a Nemecko, aby zvolali mimoriadnu schôdzu o situácii v Iráne a zamedzili tak eskalácii napätia v Perzskom zálive. Šéf Kremľa dodal, že Teherán sa stal terčom "nepodložených obvinení".



Bezpečnostná rada OSN následne v piatok zamietla americký návrh rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu. Okrem Spojených štátov hlasovala za návrh rezolúcie len Dominikánska republika. Proti sa vyjadrili dvaja členovia BR OSN - Rusko a Čína - a zvyšných 11 členov rady sa zdržalo hlasovania.



Platnosť embarga na predaj konvenčných zbraní Iránu a ich vývoz z krajiny má vypršať 18. októbra na základe podmienok rezolúcie OSN, ktorá odobrila tzv. jadrovú dohodu šestice veľmocí s Teheránom z roku 2015. Irán touto dohodou získal zmiernenie sankčných opatrení výmenou za obmedzenia svojho jadrového programu.



Spojené štáty rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody s Iránom.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo však po piatkovom hlasovaní v BR OSN naznačil, že USA by mohli využiť mechanizmus z jadrovej dohody, ktorý by obnovil všetky sankcie OSN voči Iránu v prípade, ak by sa dokázalo, že Teherán dohodu porušuje.