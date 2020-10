Trump sa pred záverečnou debatou nechá testovať na koronavírus

Phoenix 20. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v pondelok povedal, že si nechá urobiť test na koronavírus pred záverečnou debatou prezidentských kandidátov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Samozrejme, nemal by som s tým nijaký problém," odpovedal Trump na otázku novinárov, či by sa nechal pred nastávajúcou debatou testovať.



Druhá a zároveň posledná prezidentská debata medzi prezidentom Trumpom a nominantom Demokratickej strany Joeom Bidenom sa uskutoční v meste Nashville v štáte Tennessee. Prezidentské voľby sú naplánované na 3. novembra.



Trump 2. októbra oznámil, že mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Ďalšie tri dni strávil vo vojenskej nemocnici pri Washingtone. Jeho osobný lekár Sean Conley neskôr uviedol, že Trump mal niekoľko po sebe idúcich dní negatívne výsledky testov na koronavírus.



Americký prezident zrušil účasť na minulotýždňovej debate, naplánovanej ako druhej z trojice, po tom, ako sa jej organizátori rozhodli uskutočniť ju vo virtuálnom formáte. Svoje rozhodnutie odôvodnili zdravotným rizikom v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Namiesto toho sa obaja kandidáti zúčastnili na samostatných televíznych diskusiách s občanmi. Trumpovu diskusiu vysielala stanica NBC News, zatiaľ čo Bidenovu stanica ABC.



Trump v pondelok tiež verbálne zaútočil na Anthonyho Fauciho, odborníka na infekčné choroby a experta Bieleho domu v boji proti koronavírusu. Počas telefonátu so svojím volebným tímom ho nazval "pohromou" a naznačil, že ľudia by mali ignorovať jeho rady, informuje agentúra DPA. Počas telefonátu, ktorý má k dispozícii televízia CNN a iné americké médiá údajne Trump povedal, že "ľudí unavuje počúvať Fauciho a všetkých týchto idiotov".