Trump sa pri argumentácii o prezidentskej imunite odvoláva na Hirošimu

Washington 22. januára (TASR) - Americký exprezident Donald Trump uviedol, že bývalý šéf Bieleho domu Harry Truman by počas druhej svetovej vojny nedal zhodiť atómové bomby na Japonsko, ak by sa obával trestného stíhania za toto rozhodnutie. TASR informáciu prevzala z pondelkovej správy denníka The Japan Times, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru Džidži.



"Prezident by mal mať imunitu. V opačnom prípade by Truman nezhodil atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki," vyhlásil Trump v sobotu na zhromaždení v štáte New Hampshire.



Trump uznal, že atómové bombardovanie "nebolo práve pekným činom", ale zároveň argumentoval, že v konečnom dôsledku prinieslo koniec vojny. Obe japonské mestá zničili jadrové zbrane v auguste 1945.



V prípade obvinení vrátane sprisahania s cieľom oklamať Spojené štáty sa vyhlásil za nevinného. Tento prípad, aj ďalšie trestné stíhania považuje za politicky motivované. Podľa neho by prezidenti mali mať úplnú imunitu pred trestným stíhaním, pričom tá by sa mala vzťahovať aj na činy, ktoré "prekračujú určitú hranicu".



Trump čelí obvineniu za pokus zvrátiť prehru v prezidentských voľbách z roku 2020. Na súde argumentoval, že osoby vo funkcii prezidenta by nemali byť trestne stíhané, ak nečelia impeachmentu (postupu na zbavenie úradu).



Je zvykom, že úradujúci prezidenti USA nie sú obviňovaní z trestných činov. Federálny okresný súd však vlani rozhodol, že imunita sa po odchode z najvyššej štátnej funkcie stráca. Bývalých prezidentov to môže vystaviť postihu za trestné činy spáchané počas funkčného obdobia.



Trump momentálne vedie v súboji o nomináciu Republikánskej strany (GOP) do novembrových prezidentských volieb a proti rozsudku sa odvolal.



Trumpov hovorca Steven Cheung pre týždenník Newsweek uviedol, že Trump "má pravdu", zatiaľ čo tí, ktorí na sociálnych sieťach kritizujú jeho komentáre, sa "mýlia".