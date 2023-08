Trump sa proti marcovému termínu súdneho procesu odvolá

Washington 28. augusta (TASR) — Bývalý prezident USA Donald Trump reagoval v pondelok nahnevane na súd vo Washingtone, ktorý stanovil 4. marec budúceho roka ako termín začiatku súdneho procesu v prípade, v ktorom je obvinený z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Tvrdí, že načasovanie je "zasahovaním do volieb" a oznámil, že sa proti termínu procesu odvolá. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Trump je obvinený, že riadil sprisahanie zamerané na zvrátenie svojej porážky vo voľbách v roku 2020. V príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že prokuratúra zámerne spomalene vyšetrovala obvinenia voči nemu, aby "zasadila úder uprostred kampane politického oponenta skorumpovaného Joea Bidena. To je zasahovanie do volieb!"



Trump je pokladaný za favorita na nomináciu Republikánskej strany na úrad prezidenta vo voľbách v roku 2024.



Exprezident na platforme Truth Social ďalej uviedol, že proti marcovému termínu súdneho procesu sa odvolá. "ODVOLÁM SA!" napísal. Ďalšie podrobnosti o tom, ako alebo kedy odvolanie podá, nezmienil a vyšetrovanie označil za politicky motivované.



Americká federálna sudkyňa Tanya Chutkanová stanovila v pondelok termín súdneho procesu vo federálnom prípade vo Washingtone, čo jeden zo štyroch trestných prípadov, ktorým čelí niekdajší americký prezident.



Chutkanová tým zamietla žiadosť Trumpových obhajcov, aby sa súdny proces posunul až na apríl 2026, teda na termín približne rok a pol po prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 5. novembra 2024. Sudkyňa však zároveň stanovila termín neskôr než v januári, čo navrhoval tím osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha.



Chutkanová obom stranám v pondelok na spoločnom stretnutí vysvetlila, že ani jeden návrh termínu nepokladá za prijateľný.