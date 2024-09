Trump sa rozhodol stretnúť sa v New Yorku so Zelenským

Washington 27. septembra (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa v piatok v New Yorku stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý je momentálne na návšteve v USA. V noci na piatok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Trump toto stretnutie oznámil na tlačovej konferencii v New Yorku, kde súčasne informoval, že vo štvrtok večer (miestneho času) sa v budove Trump Tower stretne aj s britským premiérom Keirom Starmerom.



Trumpovo rozhodnutie stretnúť sa so Zelenským nasledovalo niekoľko dní po tom, ako ľudia z jeho volebného tímu i jeho najbližší spolupracovníci naznačovali, že takéto stretnutie je nepravdepodobné. Schôdzka sa zároveň uskutoční deň po tom, ako Trump kritizoval ukrajinského vodcu za to, že odmietol uzavrieť dohodu s Ruskom.



Vo štvrtok však Trump na tlačovej konferencii, ktorá sa konala niekoľko hodín po tom, ako sa ukrajinský prezident stretol v Bielom dome s prezidentom USA Joeom Bidenom a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, vyhlásil, že "je hanba, čo sa deje na Ukrajine. Toľko úmrtí, toľko skazy. Je to strašná vec".



Trump síce konštatoval, že sa teší sa stretnutie so Zelenským, ale naznačil aj to, že je nespokojný s jeho nedávnymi výrokmi pre magazín The New Yorker, keď ukrajinský líder vyjadril presvedčenie, že Trump v skutočnosti nevie, ako zastaviť vojnu na Ukrajine.



Na svojej tlačovej konferencii Trump na margo toho konštatoval, že Zelenskyj ho nepozná. "Verím, že sa mi podarí uzavrieť dohodu", ktorá povedie k ukončeniu vojny," dodal Trump.



Starmer i Zelenskyj sa momentálne v New Yorku zúčastňujú na Valnom zhromaždení OSN a sú medzi mnohými svetovými lídrami, ktorí sa v posledných týždňoch pred prezidentskými voľbami v USA snažia stretnúť s Trumpom.



V stredu sa tak Trump osobne stretol so šejkom Muhammadom bin Zajd Nahajánom, prezidentom Spojených arabských emirátov.