Trump sa s Dudom stretne 24. júna vo Washingtone

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa 24. júna stretne v Bielom dome s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Diskutovať budú o obrane, obchode, energetike a ďalších témach, oznámil v stredu Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovali agentúry AP a AFP.



Termín schôdzky oboch prezidentov oznámili po tom, ako Trump v pondelok informoval, že USA znížia počet svojich vojakov rozmiestnených na území Nemecka. Očakáva sa pritom, že časť z 9500 amerických vojakov, ktorí majú byť stiahnutí z Nemecka, sa následne sa presunie do Poľska.



Trump ešte vlani Dudovi na stretnutí v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že uvažuje o presune vojakov z Nemecka do Poľska. Sťažoval sa pritom na to, že Nemecko si neplní svoje povinnosti v oblasti finančných príspevkov do NATO. Naopak, Poľsko Trump pri tejto príležitosti za výdavky na obranu pochválil, pripomenula agentúra AP.



Dodala, že Duda sa snažil do Poľska prilákať viac amerických vojakov a dokonca tvrdil, že Varšava prispeje dvoma miliardami dolárov na postavenie trvalej americkej vojenskej základne.



Nemecko je jednou z mála členských krajín NATO, ktorým sa nedarí splniť vytýčený cieľ a do roku 2024 prispieť na obranu aspoň dvoma percentami hrubého domáceho produktu. Nemecko vyjadrilo nádej, že sa mu tento cieľ podarí dosiahnuť do roka 2031.



Agentúra AFP konštatovala, že k stretnutiu Dudu s Trumpom vo Washingtone dôjde len štyri dni pred prezidentskými voľbami v Poľsku, ktoré z pôvodného májového termínu presunuli na koniec júna pre pandémiu koronavírusu. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Duda by mohol o znovuzvolenie prísť na úkor liberálneho kandidáta.