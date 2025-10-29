< sekcia Zahraničie
Trump sa s Orbánom stretne 8. novembra, miesto schôdzky nie je známe
Nemenovaný americký zdroj pre Bloomberg uviedol, že miesto stretnutia ešte nie je známe, avšak dátum je už istý.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 29. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa 8. novembra stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Uviedol to v stredu server hvg.hu na základe správy agentúry Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomína, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nedávno uviedol, že Orbán sa stretne s Trumpom vo Washingtone, kde budú diskutovať o maďarských krokoch proti vplyvu amerických sankcií na ruské ropné spoločnosti.
Orbán v pondelok v Ríme takisto povedal, že čoskoro odcestuje do Washingtonu, kde bude rokovať o sankciách proti Rusku.
Maďarsko je vo väčšine dovozu ropy a plynu závislé od Moskvy. Na rozdiel od mnohých krajín Európskej únie, ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu snažili znížiť svoju závislosť od ruských energií, Maďarsko svoj dovoz z Ruska zvýšilo. Táto závislosť teraz predstavuje pre Maďarsko riziko, keďže Spojené štáty uvalili sankcie na najväčších ruských producentov ropy, pripomenul server hvg.hu.
„Pozíciu premiéra (Orbána) evidentne posilňuje jeho dobrý vzťah s Donaldom Trumpom,“ povedal podľa servera atv.hu riaditeľ inštitútu Századvég Zoltán Kiszelly, ktorý sa domnieva, že Orbán s odkazom na geografickú polohu a ekonomickú zraniteľnosť svojej krajiny dokáže zabezpečiť, aby aspoň Maďarsko a Slovensko mali naďalej prístup k ruským energiám.
Bývalý veľvyslanec vo Washingtone András Simonyi si však myslí, že Orbán to bude mať v Bielom dome ťažké. „Prezident Spojených štátov je veľmi nahnevaný na Rusov. Dal im fantastickú príležitosť na Aljaške, ktorú jednoducho zmietli zo stola,“ zdôvodnil Simonyi a dodal, že maďarský premiér preto bude potrebovať značné diplomatické schopnosti, aby presvedčil Trumpa o nevyhnutnosti zachovania dodávok ruských energií.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
