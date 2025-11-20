< sekcia Zahraničie
Trump sa stretne so zvoleným starostom New Yorku Mamdanim
Mamdani vo voľbách zo 4. novembra zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa v piatok stretne so zvoleným starostom New Yorku Zohranom Mamdanim. Agentúra AFP pripomína, že šéf Bieleho domu bol ostrým kritikom tohto 34-ročného demokrata počas jeho predvolebnej kampane, píše TASR.
„Komunistický starosta New Yorku Zohran „Kwame“ Mamdani ma požiadal o stretnutie. Dohodli sme sa, že sa uskutoční v Oválnej pracovni v piatok 21. novembra. O ďalších podrobnostiach budem informovať,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Mamdani vo voľbách zo 4. novembra zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít, konzervatívnych mediálnych komentátorov a samotného Trumpa, uvádza AFP.
Kritike v uplynulých mesiacoch čelil aj pre svoje vyjadrenia proti antisemitizmu či islamofóbii, ktorej bol podľa svojich slov aj on vystavený. Jeho postoje voči Izraelu, ktorý označil ako „režim apartheidu“, a skutočnosť, že vojnu v Pásme Gazy nazval genocídou, vyvolali hnev niektorých členov židovskej komunity.
Mamdani sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. Podľa televízie Sky News sa stane prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku. Prísahu zloží na Nový rok.
„Komunistický starosta New Yorku Zohran „Kwame“ Mamdani ma požiadal o stretnutie. Dohodli sme sa, že sa uskutoční v Oválnej pracovni v piatok 21. novembra. O ďalších podrobnostiach budem informovať,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Mamdani vo voľbách zo 4. novembra zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít, konzervatívnych mediálnych komentátorov a samotného Trumpa, uvádza AFP.
Kritike v uplynulých mesiacoch čelil aj pre svoje vyjadrenia proti antisemitizmu či islamofóbii, ktorej bol podľa svojich slov aj on vystavený. Jeho postoje voči Izraelu, ktorý označil ako „režim apartheidu“, a skutočnosť, že vojnu v Pásme Gazy nazval genocídou, vyvolali hnev niektorých členov židovskej komunity.
Mamdani sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. Podľa televízie Sky News sa stane prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku. Prísahu zloží na Nový rok.