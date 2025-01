Trump sa stretol s Meloniovou, obsah ich rokovaní nie je známy

Rím/Washington 5. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa v sobotu stretla so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Schôdzka sa uskutočnila v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. S odvolaním sa na vyhlásenie Meloniovej úradu o tom informovala agentúra AFP.



Na fotografiách, ktoré úrad zverejnil v nedeľu skoro ráno, sú zachytení Meloniová a Trump, ako pózujú pri vchode do rezidencie Mar-a-Lago a ako sa rozprávajú v prijímacom salóne s vianočným stromčekom.



Meloniovej úrad však neposkytol žiadne vyjadrenie o obsahu rozhovoru a nereagoval ani na opakované žiadosti o potvrdenie návštevy, ktorá podľa amerických médií zahŕňala aj premietanie filmu a večeru.



Fotografie dvoch konzervatívnych lídrov bok po boku sa v nedeľu ocitli na titulných stranách všetkých talianskych novín.



Meloniová sa na Floride stretla aj s guvernérom tohto štátu Marcom Rubiom.



Meloniová je jedným z niekoľkých zahraničných lídrov vrátane kanadského Justina Trudeaua a maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorí Trumpa navštívili v čase medzi prezidentskými voľbami a inauguráciou naplánovanou na 20. januára.



Meloniovej návšteva, ktorá vedie krajne pravicovú stranu Bratia Talianska (FdI), sa uskutočnila tesne pred štvordňovou návštevou amerického prezidenta Joea Bidena v Ríme, kde by sa mal okrem Meloniovej stretnúť aj s pápežom Františkom.