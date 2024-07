Trump sa stretol s Netanjahuom. Skonštatoval, že vždy mali dobrý vzťah

Palm Beach 26. júla (TASR) - Bývalý americký prezident a súčasný kandidát republikánov za prezidenta Donald Trump prijal v piatok izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo svojom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride. Na záver stretnutia skonštatoval, že s Netanjahuom mal vždy dobrý vzťah, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



K schôdzke dvojice došlo deň po tom, ako sa izraelský premiér vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ktorá je predpokladanou kandidátkou demokratov, a teda rivalkou Trumpa, v novembrových voľbách.



Trump na Floride vrúcne privítal Netanjahua a jeho manželku Saru. Následne kritizoval Harrisovú, ktorá Netanjahuovi na ich štvrtkovom stretnutí tlmočila svoje "vážne obavy" z vysokého počtu civilných obetí izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy. "Myslím si, že jej poznámky boli neúctivé," povedal Trump.



Netanjahu dúfa, že jeho návšteva USA povedie k rýchlejšiemu dosiahnutiu dohody o prímerí. "Dúfam, že to tak bude. Ale myslím si, že to ukáže čas," povedal novinárom.



Vyjadril tiež presvedčenie, že k posunu v rámci úsilia o dohodnutie prímeria došlo vďaka vojenskému tlaku zo strany Izraela.



Trump odmietol, že by v jeho vzťahu s izraelským premiérom bolo akékoľvek napätie. "Máme veľmi dobrý vzťah," povedal a poukázal na politické zmeny týkajúce sa Izraela, ku ktorým došlo, keď bol prezidentom USA. Tie zahŕňajú presun amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema či odstúpenie Spojených štátov od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom.



Netanjahu v stredu vystúpil s prejavom v americkom Kongrese, kde Trumpovi okrem iného poďakoval za všetko, čo už spravil pre Izrael. "Chcem sa poďakovať aj prezidentovi Trumpovi za všetko, čo urobil pre Izrael - od uznania zvrchovanosti Izraela nad Golanskými výšinami cez konfrontáciu s iránskou agresiou až po uznanie Jeruzalema za naše hlavné mesto a presunutie amerického veľvyslanectva doň," povedal.



Reuters pripomína, že Netanjahu rozhneval Trumpa, keď po voľbách z roku 2020 zablahoželal k víťazstvu Bidenovi, ktorý ho porazil. Trump dodnes výsledky volieb spochybňuje, pričom tvrdí, že v hlasovaní došlo k podvodom.



Netanjahua zároveň americký exprezident kritizoval za zlyhania izraelských bezpečnostných síl, vďaka ktorým bolo podľa jeho slov možné, že palestínske militantné hnutie Hamas vykonalo 7. októbra bezprecedentný útok na Izrael, na ktorý ten odpovedal rozpútaním ofenzívy v Gaze.