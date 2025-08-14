< sekcia Zahraničie
Trump sa údajne vypytoval na udeľovanie Nobelovej ceny za mier
Niekoľko krajín vrátane Izraela, Pakistanu či Kambodže Trumpa nominovalo na Nobelovu cenu pre jeho sprostredkovanie mierových zmlúv a dohôd o prímerí.
Autor TASR
Oslo 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa nórskeho ministra financií Jensa Stoltenberga pri telefonickom rozhovore o obchodných clách minulý mesiac údajne vypytoval aj na udeľovanie Nobelovej ceny za mier. Informáciu vo štvrtok priniesol nórsky denník Dagens Naeringsliv, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Z ničoho nič, keď minister financií Jens Stoltenberg kráčal po ulici v Osle, zavolal mu Donald Trump,“ citoval Dagens Naeringsliv anonymný zdroj. „Chcel Nobelovu cenu a diskutovať o clách,“ dodal. Na žiadosť o vyjadrenie od agentúry Reuters bezprostredne neodpovedali Biely dom, nórske ministerstvo financií ani Nórsky Nobelov výbor.
Dagens Naeringsliv napísal, že cieľom telefonátu bolo prediskutovať obchodné clá a hospodársku spoluprácu pred dohodnutým telefonátom Trumpa s nórskym premiérom Jonasom Störem. Denník tvrdí, že nešlo o prvý prípad, keď Trump v rozhovore so Stoltenbergom spomenul udeľovanie Nobelovej ceny.
Stoltenberg pri otázke, či s Trumpom diskutoval o Nobelovej cene, povedal, že „sa nebude ďalej zaoberať obsahom tohto rozhovoru“. Podľa nórskeho ministra financií a bývalého generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie boli pri hovore prítomní aj americký minister financií Scott Bessent a obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Niekoľko krajín vrátane Izraela, Pakistanu či Kambodže Trumpa nominovalo na Nobelovu cenu pre jeho sprostredkovanie mierových zmlúv a dohôd o prímerí. Sám Trump vyhlásil, že si cenu zaslúži. Dosiaľ ju získali štyria americkí prezidenti.
Zo stoviek nominovaných kandidátov vyberá laureátov každý rok Nórsky Nobelov výbor, ktorého päť členov menuje nórsky parlament v súlade s vôľou švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela. Tohtoročných držiteľov oznámia 10. októbra v nórskom Osle.
