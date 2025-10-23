< sekcia Zahraničie
Trump sa v Ázii stretne s lídrami Číny, Malajzie, Japonska i Kórei
Vo štvrtok to oznámil Biely dom.
Autor TASR
Washington 23. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa počas svojej nadchádzajúcej pracovnej cesty v Ázii stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom, juhokórejským prezidentom I Če-mjongom či novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. Vo štvrtok to oznámil Biely dom, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Jonhap.
„Vo štvrtok ráno (30. októbra, pozn. TASR) miestneho času sa prezident Trump zúčastní na bilaterálnom stretnutí s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Sim,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Schôdzka prebehne v Južnej Kórei.
Trump sa deň predtým, v stredu 29. októbra, stretne aj s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom. V pondelok by sa mal v japonskom Tokiu po prvýkrát stretnúť aj s čerstvou premiérkou Sanae Takaičiovou.
Americký prezident do Ázie pricestuje na summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu, a summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur. Trump by mal do Ázie odletieť už v piatok v noci východoamerického času, pricestovať do Malajzie by mal v nedeľu ráno miestneho času.
Trump odložil nasadenie vojakov v San Franciscu po telefonáte so starostom
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odvolal nasadenie vojakov v San Franciscu. Šéf Bieleho domu o tom informoval na sociálnej sieti Truth Social a vo vyhlásení to potvrdil aj starosta mesta Daniel Lurie, píše TASR podľa správy portálu The San Francisco Standard.
Starosta uviedol, že Trump mu v stredu večer zatelefonoval, aby prediskutovali nadchádzajúci zásah federálnych orgánov. Počas telefonátu Lurie vyzdvihol zlepšujúce sa vyhliadky mesta. „Povedal som mu to isté, čo našim občanom: San Francisco je na vzostupe. Návštevníci sa vracajú, budovy sa prenajímajú a kupujú a pracovníci zas vracajú do kancelárií,“ uviedol starosta.
Lurie povedal Trumpovi, že víta zvýšenú spoluprácu s federálnymi agentúrami v boji proti drogám. Zároveň zdôraznil, že rozsiahle militarizované presadzovanie imigračných zákonov či nasadenie Národnej gardy by brzdilo obnovu mesta. „Počas tohto rozhovoru mi prezident jasne povedal, že ruší všetky plány na nasadenie federálnych síl v San Franciscu,“ uviedol Lurie. „Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová potvrdila tento zámer v našom dnešnom rannom rozhovore,“ ozrejmil.
Líder USA v príspevku na Truth Social potvrdil, že plán na nasadenie jednotiek odkladá po rozhovore so starostom. „Povedal som mu, že si myslím, že robí chybu, pretože my to vieme urobiť oveľa rýchlejšie a odstrániť zločincov, ktorých mu zákon neumožňuje odstrániť,“ uviedol Trump. „Uvidíme, ako to zvládnete vy,“ podotkol.
Trump opakovane zveličoval rozsah kriminality a nepokojov v mestách v USA, aby odôvodnil nariadenie vyslania vojakov, proti ktorému namietali miestni predstavitelia z Demokratickej strany, napísala agentúra AFP. V septembri navrhol, že americké mestá by mohli byť „výcvikovými priestormi“ pre armádu.
