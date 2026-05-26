Trump sa v Camp Davide stretne s členmi vlády, aby rokovali o Iráne
Okrem Iránu a zahraničnej politiky, budú členovia kabinetu rokovať aj o domácich veciach vrátane hospodárstva.
Autor TASR
Washington 26. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvolal na stredu mimoriadne zasadnutie jeho kabinetu v rezidencii Camp David. Hlavným bodom programu bude Irán, keďže nové americké útoky v tejto krajine vyvolali obavy o osud očakávanej mierovej dohody. Agentúru AFP o tom informoval predstaviteľ Bieleho domu, píše TASR.
Denník New York Post informoval, že okrem Iránu a zahraničnej politiky, budú členovia kabinetu rokovať aj o domácich veciach vrátane hospodárstva.
Výber tejto odľahlej rezidencie nachádzajúcej sa v horách štátu Maryland, ktorú Trump na rozdiel od predchádzajúcich prezidentov takmer vôbec nenavštevuje, odráža citlivý charakter rokovaní, konštatuje AFP.
Trump v sobotu uviedol, že dohoda s Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah, rokovania však pokračujú v napätej atmosfére. Zároveň varoval, že USA by mohli obnoviť útoky na Irán.
Camp David je letné sídlo amerických prezidentov, leží asi 100 kilometrov severozápadne od Washingtonu. V roku 1978 tam Izrael s Egyptom podpísal mierové dohody, ktoré sprostredkoval vtedajší prezident Jimmy Carter. Počas druhej svetovej vojny sa tam zase stretol prezident Franklin D. Roosevelt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Toto miesto bolo vtedy známe ako Šangri-La, pripomína TASR.
Bude to len druhýkrát, čo Trump navštívi Camp David počas svojho druhého funkčného obdobia. Prvýkrát to bolo len pár dní predtým, ako USA v júni 2025 zaútočili na Irán.
