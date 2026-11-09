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Trump sa v Číne pravdepodobne stretne s Putinom a Si Ťin-pchingom
Hlavnou témou má byť ukončenie vojny v Iráne, Putin však chce podľa médií presadiť aj dohodu o Ukrajine výhodnú pre Moskvu.
Autor TASR
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Washington 9. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že sa budúci týždeň pravdepodobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Hlavnou témou má byť ukončenie vojny v Iráne, Putin však chce podľa médií presadiť aj dohodu o Ukrajine výhodnú pre Moskvu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Trump sa s oboma lídrami plánuje stretnúť na summite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene.
„Chystám sa do Číny a myslím si, že jedno zo stretnutí bude s prezidentom Putinom a prezidentom Si Ťin-pchingom. Bude to zaujímavé,“ uviedol Trump. Dodal, že budú rokovať o viacerých témach vrátane denuklearizácie. „Snažíme sa ukončiť vojnu v Iráne,“ dodal.
Prípravy na takéto prvé trojstranné stretnutie podľa Kremľa prebiehajú od 21. októbra. Denník The Wall Street Journal predtým informoval, že Putin chce prostredníctvom rokovaní dosiahnuť mierovú dohodu o Ukrajine výhodnú pre Moskvu.
Trump v USA čelí kritike za náklonnosť k lídrom krajín ako sú Čína a Rusko, ktorých predstavitelia sú označovaní za autoritárskych lídrov. Jeho ochota stretnúť sa s Putinom podľa AFP opäť poukazuje na snahu amerického prezidenta ukončiť medzinárodnú izoláciu Ruska po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022.
Trump sa s oboma lídrami plánuje stretnúť na summite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) 18. a 19. novembra v čínskom Šen-čene.
„Chystám sa do Číny a myslím si, že jedno zo stretnutí bude s prezidentom Putinom a prezidentom Si Ťin-pchingom. Bude to zaujímavé,“ uviedol Trump. Dodal, že budú rokovať o viacerých témach vrátane denuklearizácie. „Snažíme sa ukončiť vojnu v Iráne,“ dodal.
Prípravy na takéto prvé trojstranné stretnutie podľa Kremľa prebiehajú od 21. októbra. Denník The Wall Street Journal predtým informoval, že Putin chce prostredníctvom rokovaní dosiahnuť mierovú dohodu o Ukrajine výhodnú pre Moskvu.
Trump v USA čelí kritike za náklonnosť k lídrom krajín ako sú Čína a Rusko, ktorých predstavitelia sú označovaní za autoritárskych lídrov. Jeho ochota stretnúť sa s Putinom podľa AFP opäť poukazuje na snahu amerického prezidenta ukončiť medzinárodnú izoláciu Ruska po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022.