Trump sa v Pekingu opäť stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Rokovania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy by sa podľa agentúry Reuters mali zamerať na Taiwan, vojnu na Blízkom východe a obchod.
Autor TASR
Peking 15. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok v záhradách vládneho komplexu Čung-nan-chaj neďaleko pekinského Zakázaného mesta opäť stretol so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Rokovania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy by sa podľa agentúry Reuters mali zamerať na Taiwan, vojnu na Blízkom východe a obchod. Pred odletom amerického prezidenta do vlasti lídri absolvujú spoločný obed.
Do komplexu Čung-nan-chaj bol podľa Bieleho domu umožnený vstup len hŕstke reportérov. Trump predtým v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že Čína chce nakupovať ropu od Spojených štátov.
Čínsky prezident počas štvrtkového stretnutia podľa Trumpa ponúkol USA pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Uvítal by vraj dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by viedla k otvoreniu tejto strategicky dôležitej úžiny.
