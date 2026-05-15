Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

Trump sa v Pekingu opäť stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

.
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching počas uvítacieho ceremoniálu v Pekingu 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Rokovania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy by sa podľa agentúry Reuters mali zamerať na Taiwan, vojnu na Blízkom východe a obchod.

Autor TASR
Peking 15. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok v záhradách vládneho komplexu Čung-nan-chaj neďaleko pekinského Zakázaného mesta opäť stretol so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Rokovania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy by sa podľa agentúry Reuters mali zamerať na Taiwan, vojnu na Blízkom východe a obchod. Pred odletom amerického prezidenta do vlasti lídri absolvujú spoločný obed.

Do komplexu Čung-nan-chaj bol podľa Bieleho domu umožnený vstup len hŕstke reportérov. Trump predtým v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že Čína chce nakupovať ropu od Spojených štátov.

Čínsky prezident počas štvrtkového stretnutia podľa Trumpa ponúkol USA pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Uvítal by vraj dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by viedla k otvoreniu tejto strategicky dôležitej úžiny.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy